Ҳуҷуми низомиёни ишғолгар ба Каронаи Бохтарӣ; захмӣ шудани 3 фаластинӣ дар шимоли Қудс

Ба гузориши Хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Ҷазира, низомиёни режими саҳюнистӣ ба манотиқи мухталифи Каронаи Бохтарӣ ҳамлавар шуданд.
Манбаъҳои фаластинӣ эълом карданд, ки низомиёни режими саҳюнистӣ ба манотиқе аз шаҳри Ал-Халил ва шарқи Ноблус ва низ Тӯбос дар Каронаи Бохтарӣ юриш бурданд.
Ин манбаъҳо аз захмӣ шудани се фаластинӣ дар ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба ҳумаи урдугоҳи Қаландия дар шимоли Қудси ишғолӣ хабар доданд.
Манбаъҳои мазкур ба даргирӣ миёни ҷавонони фаластинӣ ва ишғолгарон дар вурудии ин урдугоҳ ишора карданд.
Ин дар ҳолест, ки Маркази иттилоотии Фаластин «Муътӣ» гузориш дод, ки аз 7 октябри 2023 то 22 октябри 2025, 5 ҳазору 834 мавриди юриш ва ҳамла тавассути шаҳракнишинҳо дар саросари Каронаи Бохтарӣ ба сабт расидааст.
Бар асоси ин гузориш, танҳо дар моҳи ҷории мелодӣ (октябр), 381 мавриди ҳамла тавассути шаҳракнишинҳо рух додааст, ки шомили ҳамлаҳои физикии мустақим, тахриби амвол ва юриш ба заминҳо ва маҳсулоти кишоварзӣ будааст.
Маркази мазкур ҳамчунин эълом кард, аз оғози ташдиди ҳамлаҳо дар октябри 2023, 29 фаластинӣ дар натиҷаи ҳамлаҳои шаҳракнишинҳо ба шаҳодат расидаанд ва 159 нафар низ дучори ҷароҳати мутафовит шудаанд.
Дар ин гузориш ба сабти 693 мавриди тирандозӣ ва 692 мавриди партоби санг ба сӯи шаҳрвандони фаластинӣ ва худравҳои онҳо тавассути шаҳракнишинҳо низ ишора шудааст.
Рӯзи гузашта Кнессети режими саҳюнистӣ дар буҳбуҳаи талошҳо барои барқарории оромиш дар Навори Ғазза, дар қироати аввалия, лоиҳаи алҳоқи Каронаи Бохтариро тасвиб кард.
