Ба гузориши Порс тудей-Наталӣ Тучӣ, таҳлилгари рӯзномаи Гордиян дар матлабе интиқодӣ дар бораи нақши Аврупо ва Амрико дар ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ дар Ғазза навишта, ин инфиъол ва ҳамдастиро маҳкум кард:
Аврупо ва Амрико дар баробари ҷиноятҳои Ғазза: Сукуте, ки бӯи ҳамдасти медиҳад
Дар буҳбуҳаи яке аз фалокатбортарин буҳрони башарии ин садаи Ғазза, сукут ва беамалии қудратҳои ғарбӣ, ба хусус Иттиҳодияи Аврупо ва Амрико натанҳо шубҳаовар, балки ошкоро нигаронкунанда аст. Дар ҳоле, ки ҳазорон ғайринизомии фаластинӣ, аз ҷумла кӯдакон ва занон, қурбонии ҳамлаҳои пайвастаи режими саҳюнистӣ шудаанд, вокуниши ғарб беш аз монеакунанда буд, аммо як навъе машруъ кардани ин ҷиноятҳо буд.
Стандартҳои дугона ва фурупошии ахлоқи
Таҳлилгари саршиноси "Guardian" бо ишора ба иҷрои марҳилаи аввали оташбас дар Ғазза аз Аврупо ба унвони як актёре ёд мекунад, ки ба ҷои нақши фаъол дар ҷилавгирӣ аз ҷиноятҳо, оташбасро баҳонае барои даст кашидан аз масъулияти ахлоқӣ ва ҳуқуқии худ истифода кардааст.
Натали Туччи дуруст ба мухолифати зоҳирии рафтори Аврупо нисбат ба ҷанги Украина ва ҷанги Ғазза ишора мекунад, ки Аврупо бо қатъият алайҳи Русия таҳримот ҷорӣ мекунад, вале аз фишори рамзӣ ҳатто алайҳи режими Исроил худдорӣ мекунад.
Ҳамдасти дар ҷиноят бо чошнаи инфиъол
Туччи изҳор медорад, ки давлатҳои Аврупо ва ниҳодҳои Иттиҳодияи Аврупо бо идомаи ҳамкориҳои иқтисодӣ, низомӣ ва сиёсии худ бо Тел-Авив амалан шарики ҷиноятҳои ҷангии режими Исроил мебошанд, дар ҳоле ки хашми оммавии шаҳрвандони аврупоӣ, бахусус ҷавонон, фосилаи байни миллатҳо ва давлатҳоро ба таври равшан афзоиш ва амиқтар кардааст.
Тарҳи сулҳ ё роҳи фирор?
Таҳлилгари "Guardian" дар идома ба баррасии тарҳи сулҳи пешниҳодии Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико барои Ғазза, ки оташбас, раҳоии бархе аз зиндониён ва вуруди кумакҳои башардӯстонаро дар бар мегирад, идома медиҳаду менависад: Ин тарҳ ба ҷои муқаддима барои адолат ва масъулият будан, як абзоре барои Аврупо барои фирор аз масъулияташ шудааст чаро ки Аврупо бо паноҳ бурдан ба ин тарҳ аз эъмоли тадобири танбиҳи зидди режими саҳюнистӣ сар боз зада ва ҳатто пешниҳодҳои хафифи камисяи Аврупо барои таҳрими вазирони ифротии исроилиро низ иҷроӣ накарда аст.
Ғазза озмуни барои виҷдони ҷаҳонӣ
Наталӣ Тучӣ дар хотима афзуд: Дар ҷаҳоне, ки даъвои дифоъ аз ҳуқуқ ва адолати башарро дорад, беамалӣ дар баробари наслкушӣ ва ҷиноятҳои зидди башарӣ натанҳо беасос аст, балки шарикии ошкор бо омилони он низ аст.
Аврупо ва Амрико бояд бидонанд, ки таърих сукутро дар баробари зулм фаромӯш нахоҳад кард ва агар Ғарб бихоҳад, ба истилоҳ эътибори ахлоқӣ дошта бошад, бояд худро аз стандартҳои дугона канор бигирад ва ба таври қотеъ режими саҳюнистиро барои ҷиноятҳои худ дар Ғазза посухгу кунад.
