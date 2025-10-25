Хабарҳо | Эрон: Шӯрои Амният бояд беғаразона амал кунад / Мадуро: Венесуэла ҳеҷ гоҳ ба ҷанги равонии ИМА таслим нахоҳад шуд

Бино ба иттилои Порс тудей, бо истинод ба IRNA, Амир Саид Еревонӣ, сафир ва намояндаи Эрон дар СММ, рӯзи ҷумъа изҳор дошт, ки Оинномаи СММ бинобар амалҳои хашмгинона ва сӯиистифода аз механизмҳои он ба озмоиши ҷиддӣ дучор шудааст ва гуфт: Шӯрои Амният бояд масъулияти худро беғаразона, самаранок ва бидуни равиши интихобӣ иҷро кунад ва ҳеҷ як узв, ҳатто агар пурқудрат бошад ҳам, наметавонад ин ниҳодро барои мақсадҳои сиёсӣ ё яктарафа сӯиистифода ё манипуляция кунад.
СММ: Ҷанги Ғазза нишонаи беэътиноии комил ба қонунҳои байналмилалӣ аст
Филипп Лаззарини, раиси Оҷонсии кумак ва корҳои Созмони Милали Муттаҳид барои паноҳандагони фаластинӣ дар Ғарби Осиё (UNRWA), гуфт, ки ҷанги режими Исроил дар Ғазза нишонаи беэътиноии комил ба қонунҳои байналмилалӣ аст. Ӯ идома дод: "Дар тӯли 80 сол, Созмони Милали Муттаҳид барои бунёди сулҳ, мубориза бо камбизоатӣ ва гуруснагӣ, пешбурди ҳуқуқи инсон ва тақвияти ҷаҳоне, ки бар пояи қонун асос ёфтааст, ҳеҷ талоше накардааст."
Русия, Чин ва Эрон: Татбиқи "снапбак"-и "тройка"-и Аврупо аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ноқис аст
Сафирон ва намояндагони доимии Русия, Чин ва Эрон дар Дафтари Созмони Милали Муттаҳид дар номае ба директори генералии Оҷонсии Байналмилалии Энергияи Атомӣ изҳор доштанд, ки муроҷиат ба "снапбак" аз ҷониби се кишвари аврупоӣ, Бритониё, Олмон ва Фаронса, аз ҷиҳати табиӣ, ҳуқуқӣ ва расмиётӣ ноқис аст.
Роҳбарони Испания ба ҳамдастӣ дар ҷиноятҳои ҷангӣ дар Ғазза муттаҳам шуданд
Додгоҳи миллии Испания эълон кард, ки нисбати роҳбарони баландпояи ширкати пӯлоди кишвар, Сидинор, бо иттиҳоми ҳамдастӣ дар ҷиноятҳои зидди башарият ва эҳтимоли наслкушӣ дар Ғазза, тафтишоти расмӣ оғоз шудааст. Ин афрод бо иттиҳоми ҳамдастӣ дар ҷиноятҳои зидди башарият ё наслкушӣ дар робита бо фурӯши пӯлод ба як ширкати силоҳи исроилӣ муҷозот мешаванд.
Мақоми фаластинӣ: Силоҳҳо дар Ғазза бояд дар доираи созишномаи миллии Фаластин тафтиш карда шаванд
Мустафо ал-Барғутӣ, дабири кулли Ташаббуси миллии Фаластин, ба аҳамияти ваҳдати миллӣ ва рад кардани дахолати хориҷӣ дар маъмурияти Ғазза таъкид кард ва рӯзи ҷумъа гуфт, ки масъалаи силоҳ дар минтақаи Ғазза бояд дар доираи шаклҳои муборизае, ки гурӯҳҳои фаластинӣ дар бораи онҳо розӣ ҳастанд, баррасӣ шавад.
Идомаи таҷовузҳои шабонаи Исроил дар Каронаи Бохторӣ ва ҳамлаҳои шадиди сокинон
Пас аз таҷовузҳои шабонаи артиши Исроил ва сокинони саҳюнистӣ дар минтақаҳои гуногуни Каронаи Бохторӣ, манбаъҳои маҳаллӣ дар бораи ҳамлаҳо ба хонаҳои фаластиниён дар Ҷанин, Наблус ва Тулкарм, сӯзондани мошинҳо дар Рамаллоҳ ва задухӯрдҳои шадид бо сокинон хабар доданд.
Венесуэла: Мо ҳеҷ гоҳ ба ҷанги равонии ИМА таслим нахоҳем шуд
Президенти Венесуэла Николас Мадуро ИМА-ро ба оғози маъракаи пайвастаи ҷанги равонӣ ва ноором кардани Венесуэла муттаҳам кард ва ҳушдор дод, ки кишвар соҳибихтиёрии худро ба таҷовузи империалистӣ таслим нахоҳад кард.
Бразилия аз ташдиди вазъияти ИМА ҳушдор медиҳад
Селсо Аморим, мушовири президенти Бразилия Луис Инасио Лула да Силва, рӯзи ҷумъа гуфт, ки ҳар гуна дахолати низомии ИМА ба Венесуэла барои тамоми Амрикои Ҷанубӣ оқибатҳои хеле харобиовар хоҳад дошт ва пас аз афзоиши ҳузури низомии ИМА дар Кариб ва афзоиши танишҳо байни Вашингтон ва Каракас, минтақаро оташ хоҳад зад.
Президенти Колумбия: Мо зону намезанем
Президенти Колумбия Густаво Петро эълон кард, ки пас аз таҳримҳои ИМА алайҳи ӯ таслим намешавад ва ба роҳи худ идома медиҳад. Петро таҳримҳои Вашингтонро алайҳи ӯ ва оилааш ҳамчун як зиддият тавсиф кард ва ба талошҳои кишвараш барои мубориза бо қочоқи маводи мухаддир ишора кард.
Фаронса ба Украина ҳавопаймоҳои ҷангӣ ва мушакҳои нав медиҳад
Президенти Фаронса Эммануэл Макрон дар як видео дар шабакаи иҷтимоии X гуфт: "Мо дар рӯзҳои наздик ба Украина мушакҳои бештари Aster, барномаҳои нави омӯзишӣ ва ҳавопаймоҳои ҷангии нави Mirage хоҳем дод."
Your Comment