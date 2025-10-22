Таҳдиди иқтисоди режим; коркунони бонки калидии Исроил эътисоб карданд

Бонки Hapoalim, ба далели нақши калидиаш дар иқтисоди режим таъсири мустақиме бар суботи молии Исроил дорад. Ба эътиқоди коршиносон тадовуми эътирозоти ин бонк метавонад паёмадҳои густардатаре барои шароити иқтисодии мутазалзили кунунӣ ба ҳамроҳ дошта бошад.
Ба гузориши Порс Тудей, пойгоҳи ибризабони ICE эълом кард, ки коркунони бонки Hapoalim, яке аз бузургтарин муассисоти молии режими саҳюнистӣ дар эътироз ба иқдомоти якҷонибаи мудирияти ин бонк, барои сеюмин рӯзи мутаволӣ даст ба эътисоб задаанд.
Аз рӯзи чаҳоршанбе, тамомии шуъаби ин бонк дар минтақаи Шарон, шомили шаҳрҳое чун Ramat Hasharon, Herzliya, Raanana, Kfar Saba, Netanya, Umm al-Fahm ва Qalansawe ба ҳамроҳи бахшҳои мудирияти риск, умури ҳуқуқӣ ва молӣ таътил хоҳад буд.
Ин эътисоб дар ҳоле баргузор мешавад, ки коркунони бонк ба барномаи густардаи таъдили неру, шомили ҳазфи ҳудӯди 770 шуғлу ҷоба ҷоии иҷбории садҳо корманд, эътироз доранд. Муътаризон мегӯянд, ин иқдомот дар шароите аст, ки бонк миллиардҳо суд касб карда, аммо фишори кории ғайримаъмулӣ бар коркунон таҳмил шудааст.
Иттиҳодияи коргарон ин барномаро таҳдиде барои шароити корӣ ва сатҳи хадамот ба муштариён дониста ва хостори таваққуфи он шудааст.
Буҳрони дохилӣ дар бонки Hapoalim дар ҳоле рух медиҳад, ки режими саҳюнистӣ бо чолишҳои густардае ношӣ аз ҷангҳои ахири худ мувоҷеҳ аст. Танишҳои низомӣ, бавижа даргириҳои мудовим дар минтақа, иқтисоди Исроилро таҳти фишор қарор дода ва нигарониҳое дар бораи пойдории манобеи ғизоӣ ва иқтисодӣ дар буҳронҳои эҳтимолии оянда ба вуҷӯд овардааст.
