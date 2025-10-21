Генерал Пакпур: Агар Эрон таҷовуз шавад, мо зидди душман дӯзах барпо хоҳем кард

Ба гузориши хабаргузории Абно, мулоқоти Қосим Ал-Араҷӣ, мушовири амнияти миллии Ироқ ва ҳайати ҳамроҳи ӯ, бо Сарлашкар Муҳаммад Пакпур, фармондеҳи кулли Сипоҳи посдорони Инқилоби Исломӣ, баргузор шуд.
Қосим Ал-Араҷӣ дар ин мулоқот, салом ва таҳнияти раиси ҷумҳур ва сарвазири Ироқро ба Сарлашкар Пакпур расонд ва бар ӯҳдадории Ироқ ба иҷрои тавофуқоти амниятӣ бо Эрон таъкид намуд.
Вай бо баёни ин ки «амнияти Эрон, амнияти Ироқ аст», ҳар гуна сӯиистифода аз хоки Ироқ алайҳи Эронро қатъиян рад кард ва аз ташкили кумитаи муштарак барои назорат бар иҷрои паймони амниятии ду кишвар ва ҷилавгирӣ аз ҳар гуна таҳаррукоти ғайриқонунӣ хабар дод.
Ал-Араҷӣ ҳамчунин ба оташбаси ахир дар Ғазза ишора кард ва бо изҳори беэътимодӣ ба режими саҳюнистӣ, эҳтимоли нақзи ин оташбасро баланд донист ва таъкид кард: "Иттиҳоди кишварҳои минтақа калиди барқарории оромӣ ва субот аст. Дар ҷанги 12-рӯзаи режими саҳюнистӣ алайҳи Эрон, душман интизор дошт миллати Эрон алайҳи низоми худ қиём кунад, аммо миллати Эрон бо инсиҷоми миллӣ, пойбандии худро ба усули инқилоб нишон дод."
Сарлашкар Пакпур низ зимни хушомадед ба ҳайати Ироқӣ, ин мулоқотро дар мақтаи кунунии Ироқ бисёр муҳим донист ва ҳушдор дод: "Душманони минтақа ба дунболи заиф кардани ваҳдати дохилии кишварҳо ҳастанд. Дар ҷанги 12-рӯза, режими саҳюнистӣ қасд дошт бо террор фармондеҳон ва эҷоди ошӯб, инсиҷоми миллии Эронро мухтал кунад, аммо бо дароияти Раҳбари муаззами Инқилоб ва ҳушёрии миллат, ин тавтиа хинтасӣ шуд."
Фармондеҳи кулли Сипоҳи посдорон бо ишора ба тавони дифоъии Эрон дар ҷанги 12-рӯза, изҳор дошт: "Душман гумон мекард тавони мушакии мо дар рӯзҳои ибтидоӣ коҳиш хоҳад ёфт, аммо бо қудрат ва шиддат амал кардем ва аҳдофи мавриди назарро бо дақиқии баланд мунҳадим кардем."
Вай ҳамчунин аз омодагии комили Эрон барои посухи қатъӣ ба ҳар гуна таҷовузи оянда хабар дод ва таъкид кард: "Мо зидди душман дӯзах барпо хоҳем кард."
Сарлашкар Муҳаммад Пакпур бо қадрдонӣ аз иқдомоти Ироқ дар контроли гурӯҳҳои мухолиф дар ҷараёни ҷанги 12-рӯза, хостори иҷрои комили тавофуқоти амниятӣ ва истиқрори кумитаи майдонӣ барои назорат бар манотиқи марзӣ шуд ва таъкид кард: "Ин гурӯҳҳо таҳдиде барои амнияти ҳар ду кишвар ҳастанд ва бояд бо ҳамкории муштарак маҳор шаванд."
Қосим Ал-Араҷӣ низ дар посух, бори дигар бар ӯҳдадории Ироқ ба пешгирӣ аз ҳар гуна иқдом алайҳи амнияти Эрон аз хоки ин кишвар таъкид кард ва гуфт: "Мо дар ҷанги 12-рӯза иҷозаи ҳеҷ гуна таҳарруке ба гурӯҳҳои мухолиф надодем ва дар оянда низ қатъиян монеъ хоҳем шуд."
Дар поён, ду тараф бар тақвияти ҳамкориҳои амниятӣ ва амалисозии тавофуқоти дуҷониба таъкид доштанд ва мақомоти Ироқӣ пойбандии ахлоқӣ ва сиёсии худро ба ӯҳдадориҳо бо Эрон мавриди таъкид қарор доданд.
