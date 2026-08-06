Ҷунбиши «Амал»: муқовимат ягона варианти дифоъ аз Лубнон аст

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз вебсайти «Ан-Нашра», дар миёни идомаи исрори ҳукумати Лубнон бар музокироти мустақим бо сионистҳо ва созиши таслим, ҷунбиши «Амал» ба шиддат аз ин амалҳои ҳукумат интиқод кард.
Алӣ Хурайс, намояндаи калони парлумони Лубнон ва вобаста ба ҷунбиши «Амал», дар рафти маросими солгарди таркиши бандари Байрут изҳор дошт, ки ҷунбиши «Амал» аз ҳамон аввал хостори ҳақиқати комил дар бораи таркиши бандар ва таҳқиқоти шаффоф ва одилонае будааст, ки масъулиятҳоро муайян кунад ва гунаҳкоронро ба ҷазои амалҳояшон бирасонад; ба дур аз ҳар гуна таассуб ё сиёсатбозӣ, то адолат дар ҳаққи шаҳидон ва оилаҳои онҳо иҷро шавад.
Вай дар идомаи суханрониҳои худ, бо интиқод аз идомаи музокироти мустақими ҳукумати Лубнон бо душмани сионистӣ, ки даври нави он дирӯз дар Рим баргузор шуд, гуфт: «Пурра исбот шудааст, ки душмани сионистӣ ба ҳеҷ созишноме ё тавофуқе эҳтиром намегузорад ва ба оташбас низ вафодор нест. Баръакс, ин рӯзим ҳанӯз ба ҳамлаҳои рӯзонаи худ, содир кардани куштор, харобӣ ва сӯзондани хонаҳо ва ҳадафи ғайринизомиён қарор додани онҳо идома медиҳад.»
Ин масъули ҷунбиши «Амал» таъкид кард: «Ҳамаи ин ҷиноятҳои сионистҳо дар сояи хомӯшии шубҳаноки байналмилалӣ ва нотавонии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба маҷбур кардани ишғолгарон ба иҷрои қатъномаҳои байналмилалӣ ва боздоштани таҷовузҳои онҳо сурат мегирад.»
Алӣ Хурайс изҳор дошт: «Лубнон ба ҳуқуқҳои миллии худ вафодор хоҳад монд ва иродаи муқовимат, ки аз таваҷҷӯҳ ба роҳи Имом Ҳусайн (алайҳиссалом) ва фидокориҳои шаҳидон сарчашма мегирад, ҳамаи кӯшишҳо ва дусмонаҳои душманро барои таҷовуз ва ҳукмронӣ бар кишвари мо шикаст медиҳад.»
Вай дар охир хостори тақвияти ваҳдати миллӣ ва таваҷҷӯҳ ба варианти муқовимат дар муқобили ишғолгарӣ ва дифоъ аз ҳокимияти миллӣ шуд ва гуфт: «Артиши Лубнон омода аст, то дар ҳамаи минтақаҳое, ки душмани сионистӣ аз онҳо ақибнишинӣ мекунад, мустақар шавад.»
Your Comment