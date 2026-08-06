Афзоиши сатҳи омодагии низомӣ ва амниятӣ дар Ироқ

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», Маркази иттилоърасонии амниятии Ироқ эълом кард, ки сатҳи омодагии амниятӣ ва размии нерӯҳои амниятӣ ва низомӣ, мувофиқи дастурҳои фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар, афзоиш ёфтааст.
Дар асоси гузориши ин ниҳоди амниятии Ироқ, ин қарор дар чаҳорчӯби нигоҳдории сатҳи баланди омодагии ҳамаи ташкилотҳои нерӯҳои амниятӣ ва афзоиши қобилияти онҳо дар иҷрои вазифаҳояшон қабул шудааст.
Баъзе манбаъҳои ироқӣ эълом карданд, ки ҳадафи ин амал, шадид кардани тадбирҳои амниятӣ барои расад кардани таҳаррукоти гурӯҳҳои муқовимат ва пешгирӣ аз ҳар гуна ҳамла аз хоки Ироқ ба Арабистони Саудӣ мебошад.
Ин амали амниятӣ дар Ироқ пас аз он анҷом мешавад, ки муҳлати гурӯҳҳои муқовимат ба ҳукумати Алӣ аз-Зайдӣ барои посух ба таҷовузи амрикоӣ-саудӣ ба қароргоҳҳои Ҳашди Шаабӣ дар чанд устони Ироқ рӯзи 23-юми моҳ (мувофиқи тақвими қамарӣ) ба поён мерасад.
Your Comment