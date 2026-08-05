Ал-Ҷазира: Тел-Авив дар музокирот авлавияти халъи силоҳи Ҳизбуллоҳро канор гузошт

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Ҷазира, як мансабдори баландпояи расмии Лубнон эълон кард, ки даври нави музокирот миёни Лубнон ва режими сиёнистӣ, ки аз рӯзи сешанбе дар Рим оғоз шуда буд, ба анҷом расида ва идомаи он ба рӯзи панҷшанбе банақша гирифта шудааст. Ин музокирот бар мавзӯи сарҳадҳо ва механизмҳои назорат бар иҷрои тадбирҳои амниятӣ, аз ҷумла ақибнишинии артиши сиёнистӣ ва халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ, мутамарказ будааст.
Ин дувумин даври музокироти се рӯза дар Рим мебошад, ки дар идомаи 5 даври қаблии музокирот дар Вашингтон баргузор мешавад. Ин манбаи лубнонӣ илова кард, ки ҳайати лубнонӣ пешниҳоди худ дар бораи сарҳадҳоро дар нишасти сиёсӣ пешниҳод кардааст.
Ал-Ҷазира навишт, ки нуктаи таваҷҷӯҳбарангези ин давр ин буд, ки бори нахуст, ҳайати сиёнистӣ аз шарти худ дар бораи авлавияти «халъи силоҳи Ҳизбуллоҳ» пеш аз баҳс дар бораи сарҳадҳо ақибнишинӣ кардааст.
Ҳайати лубнонӣ пешниҳод кардааст, ки минтақаҳои «Ал-Хайём» ё «Бинт-Ҷубайл» ҳамчун минтақаҳои озмоишии нав муайян карда шаванд. Дар ин минтақаҳо, артиши Лубнон масъулияти пурраи амниятиро бар ӯҳда мегирад ва дар муқобил, низомиёни сиёнистӣ ақибнишинии маҳдуде хоҳанд дошт.
Ҳамзамон бо ин гуфтугӯҳо, шиддатҳои дохилӣ дар Лубнон боло гирифтааст. Шайх Наим Қосим, дабири кулли Ҳизбуллоҳ, ҳукумати Лубнонро ба боздошти «имтиёздиҳии майдонӣ» фаро хонд ва таваҷҷӯҳ ба ҳокимияти миллии Лубнонро талаб кард.
Ин музокирот дар ҳоле идома дорад, ки аз оғози даргириҳо дар моҳи марти гузашта, ба эъломи мақомоти лубнонӣ, 4333 нафар шаҳид ва беш аз 12 ҳазор нафар захмӣ ва беш аз як миллион нафар оварда шудаанд. Ин дар ҳолест, ки режими сиёнистӣ оташбас эълоншуда дар Лубнонро низ макотир вайрон карда ва ҳазорҳо лубнониро дар давраи оташбаси иддаоии худ шаҳид ва захмӣ кардааст.
Your Comment