Таъкиди Қатар бар коҳиши шиддатҳо ва таҳкими амният дар минтақа

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Муҳаммад бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ, нахуствазир ва вазири умури хориҷаи Қатар дар дидори имрӯзи чаҳоршанбеи худ бо Бадр Абдулъотӣ вазири умури хориҷаи Миср, пиромуни кӯшишҳои дипломатӣ бо ҳадафи коҳиши шиддатҳо ва таҳкими амният ва субот дар минтақа гуфтугӯ кард.
Тибқи эъломи ин расона, нахуствазир ва вазири умури хориҷаи Қатар дар ин раъйзанӣ, бар зарурати иҷрои ёддошти тафоҳум миёни Амрико ва Эрон, аз ҷумла таъмини озодии киштиронӣ дар Тангаи Ҳурмуз таъкид кард.
Нахуствазир ва вазири умури хориҷаи Қатар бар дастгирии Дуҳа аз кӯшишҳо барои коҳиши шиддат ва расидан ба тавофуқе ҳамаҷониба, ки сулҳи пойдорро дар минтақа муҳаққиқ созад, таъкид кард.
Your Comment