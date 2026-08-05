Сентком даъво кард, ки масири 48 киштии тиҷоратиро тағйир додааст

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, Фармондеҳии марказии артиши Амрико (Сентком) имрӯз, чаҳоршанбе, бо интишори паёме даъво кард, ки то ҳол масири 48 киштии тиҷоратиро дар чаҳорчӯби нақшаи ба истилоҳ «муҳосираи баҳрӣ» тағйир додааст.
Ин ниҳод дар идомаи даъвои худ дар ростои тақвияти рӯҳияи низомиёни худ дар муқобили нерӯҳои дифоии Эрон даъво кард: Мо масири 48 киштии тиҷоратиро тағйир додем, 2 киштиро аз кор андохтем ва ба 2 киштиҳои дигар вуруд шудем. Мо ба таври идома муҳосира алайҳи Эронро амалӣ мекунем!
Ин ниҳод пештар низ даъвоҳои монанде баён карда буд.
Your Comment