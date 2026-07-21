Системаҳои ракетавии пойгоҳи Арифҷон дар Кувейт ҳадаф қарор гирифтанд

Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА, робитаи умумии Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар эълонияе хабар дод, ки системаҳои ракетавии HIMARS-и артиши террористии Амрико дар пойгоҳи Арифҷони Кувейт ҳадаф қарор гирифтаанд.
Матни ин эълония чунин аст:
Дар посух ба ҳамлаҳои ракетавии шайтони калон ба минтақаҳои кишвари мо, чанд соат пеш ва дар марҳилаи ҳашдаҳуми амалиёти «Барқ», нерӯҳои заминии Артиш бо ракетаҳои замин-ба-замин системаҳои ракетавии HIMARS-и артиши террористии Амрикоро, ки дар пойгоҳи Арифҷони Кувейт ҷойгиранд, ҳадаф қарор доданд.
HIMARS як системаи ракетавии ҳаракаткунанда бо имконияти ҷобаҷогузории зуд алайҳи ҳадафҳои заминӣ мебошад. Ҳадаф қарор гирифтани он боиси зарар ба қабатҳои ҳамла ва мудофиа ва коҳиши қудрати ракетавии душман дар ҷиноятҳои таҷовузкорона мегардад.
Your Comment