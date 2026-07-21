Ба гузориши агентҳои хабарӣ АБНА, робитаи умумии Сипоҳи посдорон дар эълонияе гуфт: ду киштии нафтӣ вайронкор, ки бо қасди гузаштан аз роҳи носолими ҷануби Гулӯгоҳи Ҳурмуз буданд, дар натиҷаи таркиш дучори оташи васеъ шуда ва бозмонданд.
Матни эълония чунин аст:
Ба номи Худо, шиканандаи золимон.
Эй мардуми муъмин ва бапо хестаи Эрони исломӣ! Бо ёрӣ ҷустан аз Худои таъоло ва ба илҳом аз шумо, мардуми бино ва устувор, дилёрони нерӯи баҳрии Сипоҳ ба вазифаи худ барои назорати Гулӯгоҳи Ҳурмуз идома медиҳанд.
Чанд соат пеш ду киштии нафтӣ вайронкор, ки бо фиреби артиши кӯшкӯдаки Амрико қасди гузаштан аз роҳи хатарноки ҷануби Гулӯгоҳи Ҳурмузро доштанд, дар натиҷаи таркиш оташгиран шуда ва бозмонданд. Воситаҳои наҷот ва ёрӣ экипажи ин киштиҳоро аз минтақа берун мебаранд.
Нерӯи баҳрии Сипоҳ бори дигар ба ширкатҳои киштиронии ҳушдор медиҳад, ки эҳтиёт кунанд ва ба саломатии экипаж ва киштиҳои худ муваззаф бошанд ва ба иттилоъоти дурӯғи артиши Амрико эътимод накунанд ва аз роҳҳои олуда ва хатарнок парҳез кунанд.
Равшан аст, ки то даме ки зарарҳои Амрико дар минтақа идома дорад, Гулӯгоҳи Ҳурмуз баста аст ва ҳатто як қатра нафту газ ва як бастаи нуриҳои кимиёвӣ аз минтақа содир нахоҳад шуд.
Амалиёти ҷазоӣ алайҳи пойгоҳҳои Амрикоии таҷовузкор, ба хотири вайронкориҳои баҳрӣ оғоз шуда ва гузориши он ба шумо расонида хоҳад шуд.
Your Comment