Вайрон кардани тафоҳум бори дигар беэътибории имзои амрикоиҳоро исбот кард

Ба гузориши хабарии «Абна», Ҳазрати Оятуллоҳ Сайид Муҷтабо Ҳусейнии Хоменеӣ, Мақоми муаззами раҳбарии Инқилоб, дар бораи ҳамосаи азими бадриқаи ҷаноби шаҳиди Эрон ва тавзеҳи масъалаҳои муҳими кишвар паёме интишор доданд.
Ҳазрати Олӣ фармуданд: ҳамзамон бо ташйеи раҳбари шаҳид, паймони шикастаниҳои пай дар пайи шайтони бузург нисбат ба ёддошти ба имзо расида байни раисҷумҳурони Эрон ва Амрико бори дигар ин ҳақиқатро ба ҳамагон исбот кард, ки имзои раисҷумҳури Амрико то чӣ андоза беарзиш ва беэътибор аст ва зӯргӯӣ, тамомиятхоҳӣ ва ваҳшият ҷузъҳои ҷудонашавандаи маросим ва мазҳаби амрикоӣ мебошад. Имрӯз шайтони бузург бори дигар чеҳраи воқеӣ ва бениқоби худро ошкор кард, то ин таҷрибаи торики ҷиноят ва бадпаймонӣ санади мустаҳками дигаре ба дурӯғгӯӣ, ғайримантиқӣ ва эътимоднопазир ва палид будани Амрико бошад. Акнун ки душмани амрикоӣ ба ҷангафрӯзӣ ва таҳаммули хароҷотҳои сангинтар ва беобрӯии бештар аст, бидонад, ки миллати азизи Эрон ва ҷабҳаи муқовимат барояш дарсҳои фаромӯшнашаванда дорад, ки шуҷоатҳои размандагони ислом ва ғайрати мардуми шуҷои хаттаи ҷануб дар ин рӯзҳо намунаҳое аз онро нишон додааст.
Зарур аст ба шумо мардуми бофаво ва сарфарози Эрон гуфта шавад, ки аз ҷумлаи асоситарин умур дар ин барҳа, исрор бар ваҳдати калима ва иттиҳоди муқаддас дар ҳамаи сатҳҳои мардум ва масъулон ва дар тамоми арсаҳо барои таҳаққуқи ормонҳои баланди Инқилоби исломӣ ва таъмини иззат ва истиқлоли Эрони азиз хусусан дар баробари душмани ҷинояткор ва ҳилагари амрикоӣ мебошад. Ҳамчунон ки пеш аз ин мукарраран ва муаккадан тазаккур дода шуд, саёнат аз ваҳдат ва парҳез аз тафриқа ва таноэъ, ихтилофоти сиёсӣ ва барҷаста кардани тафовутҳои иҷтимоӣ вазифаи умумӣ аст ва албатта нақши масъулон ва унсурҳои дардманд ва дилбохтаи инқилоб ва Имом ва раҳбари шаҳид дар инҷимом ва якпорчагии кишвар муҳимтар ва ҳассостар мебошад.
Your Comment