  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Ҳушдори Русия дар бораи ба вуқӯъ пайвастани бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърихи башар

19 Июл 2026 - 09:34
News ID: 1842061
Source: ABNA
Ҳушдори Русия дар бораи ба вуқӯъ пайвастани бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърихи башар

Як мақоми русӣ нисбат ба шакл гирифтани бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърихи башар дар сояи шиддатҳои минтақавӣ ҳушдор дод.

Ба гузориши хабарии «Абна» ба нақл аз RT, Кирилл Дмитриев, намояндаи махсуси раисиҷумҳури Русия, таъкид кард, ки бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърихи башар метавонад аз нав зоҳир шавад ва ин бӯҳрон пас аз давраи оромии нисбӣ ба вуқӯъ мепайвандад.

Вай илова кард: паёмадҳои ин бӯҳрон нисбат ба бӯҳронҳои гузашта хеле васеътар хоҳанд буд, ба тавре ки на танҳо бахши нафту газ, балки занҷири интиқоли молҳои саноатӣ ва кишоварзиро низ ихтилол хоҳад кард.

Дмитриев изҳор дошт, ки Иттиҳоди Аврупо ва Британияи Кабир бештар аз дигарон аз ин бӯҳрон зиён хоҳанд дид.

Зикр кардан бамаврид аст, ки таҷовузҳои Амрико бар зидди Эрон боиси беамниятӣ дар минтақаи Халиҷи Форс ва махсусан дар тангаи Ҳурмуз гардидааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha