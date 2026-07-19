Ҳушдори Русия дар бораи ба вуқӯъ пайвастани бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърихи башар

Ба гузориши хабарии «Абна» ба нақл аз RT, Кирилл Дмитриев, намояндаи махсуси раисиҷумҳури Русия, таъкид кард, ки бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърихи башар метавонад аз нав зоҳир шавад ва ин бӯҳрон пас аз давраи оромии нисбӣ ба вуқӯъ мепайвандад.
Вай илова кард: паёмадҳои ин бӯҳрон нисбат ба бӯҳронҳои гузашта хеле васеътар хоҳанд буд, ба тавре ки на танҳо бахши нафту газ, балки занҷири интиқоли молҳои саноатӣ ва кишоварзиро низ ихтилол хоҳад кард.
Дмитриев изҳор дошт, ки Иттиҳоди Аврупо ва Британияи Кабир бештар аз дигарон аз ин бӯҳрон зиён хоҳанд дид.
Зикр кардан бамаврид аст, ки таҷовузҳои Амрико бар зидди Эрон боиси беамниятӣ дар минтақаи Халиҷи Форс ва махсусан дар тангаи Ҳурмуз гардидааст.
Your Comment