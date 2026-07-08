Ривояти як шаҳрванди турк аз маросими дафни пешвои шаҳид: Иттиҳоди мардуми Эрон душманонро ба ҳайрат андохт

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-байт (АБНА) — Турон, шаҳрванди Туркия, ки барои ширкат дар маросими дафни пешвои шаҳиди Инқилоб ба Эрон сафар карда буд, дар суҳбате бо ишора ба ҳузури худ дар ин маросим гуфт: «Ман Турон аз кишвари Туркия ҳастам ва барои маросими пешвои азизам ба Эрон омадаам».
Вай бо ишора ба иттиҳоди мардуми Эрон дар маросими дафн илова кард: «Мардуми Эрон якҷо шуданд ва дар ҷанг пирӯз шуданд. Дар телевизионҳои дунё, иттиҳоди мардуми Эронро диданд ва ҳама ба ҳайрат андохта шуданд. Махсусан хориҷиён ва эрониёни муқими Туркия, ки ҳама бармегаштанд ва ба Эрон меомаданд, то дар ин маросим ширкат кунанд».
Турон бо ишора ба як барномаи телевизионӣ дар Туркия гуфт: «Дар телевизиони Туркия дидам, ки як табрезӣ, ки ба ду сол ҳабс маҳкум шуда буд ва ба хориҷ гурехта буд, гуфт: "Ман ба кишварам бармегардам". Ба ӯ гуфтанд: "Туро мегиранд, чаро бармегардӣ?" Гуфт: "Агар маро бигиранд ҳам, бояд равам ва дар Эрон бо миллати худам бошам ва дар муқобили Амрико ва Исроил биистам ва нагузорам, ки ин миллат танҳо монад ва Амрико биёяд кишвари моро вайрон кунад"».
Ҳамбастагии мардуми Туркия бо Эрон
Ин шаҳрванди турк таъкид кард: «Ҷанги таҳмилӣ, ки бар зидди Эрон оғоз шуд, дили 85 миллион турк месӯхт ва ҳамеша дилашон бо мардуми Эрон буд. Дар ҳамаи шаҳрҳои Туркия, ҳазорҳо нафар тозаҳо мекарданд ва шиори "Марг бар Амрико, марг бар Исроил ва бародарони эронии моро дастгирӣ мекунем" баланд мекарданд».
Вай илова кард: «Эрониёне, ки аз Эрон гурехтанд, дар Истанбул як студиё ба иҷора гирифтанд, то бар зидди Эрон таблиғ кунанд, аммо ҷавонони турк ва истанбулӣ ба онҳо гуфтанд: "Ин ҷо наметавонед бар зидди бародарони мусалмони эронӣ сухан гӯед. Ин Туркия аст, мо намегузорем, ки шумо дар ин ҷо тозаҳо кунед." Онҳо аз тарси ҷонашон гурехтанд ва аксҳои гурехтани онҳо дар телевизион пахш шуд».
Your Comment