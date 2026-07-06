Сиёсатборие чирк дар матни Ҷоми ҷаҳон ва завқзадагии Трамп!

Ба гузориши Агентии байналмилалии иттилоотии Аҳлу-л-Байт (АБНА) — ФИФА дар қароре ғайричашмдошт ва баҳсангез маҳрумияти якбозии Фоларин Балугун бозигари амрикоиро ба таълиқ даровард ва ӯ метавонад дар дидори марҳилаи 1/8 ниҳоии Ҷоми ҷаҳон муқобили Белгия барои Иёлоти Муттаҳида ба майдон биравад.
Ин ҳамлагари 25-сола дар рафти пирӯзии 2 бар сафр Амрико дар мусобиқот муқобили Босния ва Ҳерсеговина, ба хотири хато дар Ториқ Муҳрамовитч, муҳофизи ҳариф бо корти сурх мустақим хориҷ шуд. ФИФА эълом кард маҳрумияти худкори якбозии ӯ ба муддати як сол таълиқ хоҳад шуд.
Дар эъломияи ФИФА барои тавҷеҳи ин амали худ омадааст: «Дар ростои моддаи 27 қонуни интизомии ФИФА, иҷрои маҳрумияти ин бозӣ барои як давраи озмоишии яксола таълиқ мешавад. Агар Фоларин Балугун дар тӯли давраи озмоишӣ ихтилофи дигаре бо табиат ва шиддати монанд содир кунад, таълиқ бекор ва ҷарима бидуни ламса ба ҳар гуна ҷаримаи иловагӣ барои ихтилофи нав, татбиқ хоҳад шуд».
Шояд дар назари аввал тавҷеҳи ФИФА бо назардошти намунаҳои мабсуқ ба собиқ, ки таълиқи бозигар ба турнаменти баъдӣ мумтад шавад, қобили тааммул бошад, аммо бахшидани маҳрумияти як бозигар дар тӯли турнамент мувофиқи қарордодҳои ФИФА ваҷҳати қонунӣ надорад. Албатта мавриди Балугун мухталиф аст; як корти сурх дар худи Ҷоми ҷаҳон, ки ба эҳтимоли зиёд бо фишори сиёсӣ бахшида шуд; фарзияе, ки мавориде чун муносибати наздик ва дарозмуддати миёни Кохи Сафед ва ФИФА, ҷоизаи мазҳакаи сулҳи ФИФА ба Трамп аз ҷониби Инфантино ва қиссаи сар алайҳиҳо... метавонад онро тақвият диҳад.
Мавзӯъ вақте ҷолиб мешавад, ки Трамп дар паёме бо изҳори хушҳолӣ, маҳрумияти ин бозигарро беадолатии бузург мехонад ва менависад: «Аз ФИФА барои анҷоми кори дуруст ва бекор кардани беадолатии бузург сипосгузорам! Раисҷумҳур Доналд Ҷ. Трамп».
Белгия: Ҳайронем; амале хилофи қонун ва бозии ҷавонмардона!
Ин амал доди белгиягиҳоро саросема кард ва федератсияи ин кишвар бо нашри эъломияе тунд навишт: «Иттиҳодияи шоҳонаи футболи Белгия аз қарори ФИФА дар бораи воҷибдона донистани бозигари маҳруми амрикоӣ (Фоларин Балугун) барои бозӣ дар мусобиқаи Иёлоти Муттаҳида ва Белгия дар рӯзи душанбе 6 июл ҳайрон шудааст. ФИФА қарори худро дар асоси моддаи 27 қонуни интизомӣ эълом кардааст. Ин банд сариҳат дорад ки Кумитаи интизомии ФИФА метавонад қарор ба таълиқи иҷрои ҷаримаи интизомии содиршудаи қаблӣ бигирад».
Your Comment