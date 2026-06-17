Смотрич: мо аз Лубнон ақибнишинӣ нахоҳем кард

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз расонаҳо, «Бецалел Смотрич» дар вокуниш ба созиши миёни Эрон ва ИМА, ки Лубнон низ қисме аз он аст, гуфт: Исроил ба талабот ва фишорҳои хориҷӣ таслим нахоҳад шуд ва амалиёти низомии худро дар Лубнон бидуни ҳеҷ гуна имтиёздиҳӣ идома хоҳад дод.
Смотрич бо ишора ба замони имзои созиш дар рӯзи ҷумъа илова кард: «Ҳеҷ гуна ақибнишинӣ дар кор нахоҳад буд; на рӯзи ҷумъа ва на баъд аз он.»
Ин дар ҳолест, ки Қароргоҳи марказии Хотамуланбиё дар эълонияе дар бораи такрори ҷинояткориҳои режими сиёниистиюнӣ дар ҷануби Лубнон ҳушдор дод ва бо ишора ба 84 маротиба вайрон кардани оташбас дар ҷануби Лубнон аз ҷониби ин режим дар ду рӯз пас аз эълони ба охир расидани ҷанг аз ҷониби президенти ИМА таъкид кард, ки дар сурати идомаи ин ҷинояткориҳо дар Лубнон, ин режим бояд интизори посухи сахти нерӯҳои мусаллаҳи пурқудрати Ҷумҳурии Исломии Эрон бошад.
Your Comment