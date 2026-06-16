Нафтали Беннет: Ҳадафҳои Исроил дар ҷанг алайҳи Эрон амалӣ нашуд

Ба гузориши агентҳои ABNA ба нақл аз Ал-Ҷазира, Нафтали Беннет, нахуствазири пешини режими сиёнистӣ, эътироф кард, ки ҳадафҳои асосии ин режим дар ҷанг алайҳи Эрон, ки аз ҷониби кабинети Нетанёҳу муайян шуда буд, амалӣ нашудааст; барчидани барномаи ҳастаӣ, қудрати мушакӣ ва корхонаҳои истеҳсолии он дар Эрон.
Вай илова кард, ки манфиатҳои шахсии Нетанёҳу, бахусус муносибатҳои вай бо Амрико ва Трамп, ба мавқеи байналмилалии режими сиёнистӣ таъсири манфӣ расонидааст.
Қаблан низ Эҳуд Барак, нахуствазири пешини режими сиёнистӣ, эътироф карда буд, ки Эрон аз ҷанги ба роҳ монда, пурқудраттар берун шуд.
Вай илова кард, ки ин дар ҳолест, ки режими сиёнистӣ аз ин ҷанг заифтар аз пеш аз он берун шудааст.
Your Comment