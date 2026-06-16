Роҳбари иттилооти Туркия: Мусофираҳои душвор байни ИМА ва Эрон дар пеш аст

Ба гузориши агентҳои ABNA ба нақл аз рӯзномаи туркии Заман, Иброҳим Калин, роҳбари хадамоти иттилоотии Туркия дар вокуниш ба ёддошти тафоҳуми байни Эрон ва ИМА эълом кард, ки созишномае, ки байни ИМА ва Эрон баста мешавад, бо мусофираҳои душвор ҳамроҳӣ хоҳад кард.
Калин гуфт, ки Туркия аз созишномаи эълоншуда байни Вашингтон ва Теҳрон истиқбол мекунад, аммо бар зарурати муносибати эҳтиёткорона бо он таъкид мекунад ва изҳор медорад, ки марҳилаи оянда шоҳиди мусофираҳои душвор дар бораи масъалаҳои асосӣ хоҳад буд.
Калин шарҳ дод, ки хабарҳо оид ба дастёбӣ ба созишнома бо ризоят пазироӣ шуд, аммо масъала ҳанӯз ба охир нарасидааст. Вай гуфт, ки давраи оянда пур аз мусофираҳои мураккаб хоҳад буд, ки ба масъалаҳои асосӣ ва ихтилофӣ байни ду тараф хоҳад расид.
Вай бо сипосгузорӣ аз кишварҳое, ки дар раванди мусофираҳо нақш доштаанд, аз ҷумла Покистон ва Қатар, изҳор дошт, ки ин созишнома метавонад қадаме муҳим дар роҳи дастёбӣ ба сулҳи пойдор дар минтақа бошад. Вай инчунин изҳори умедворӣ кард, ки марҳилаи оянда ба таҳкими субот ва барқарорсозии сулҳи пойдор дар Ховари Миёна кӯмак кунад.
Раҷаб Тайиб Ардуғон, президенти Туркия низ дирӯз изҳор дошт, ки минтақа пас аз эълони созишнома байни ИМА ва Эрон пас аз моҳҳои шиддат, «нафаси осоишта кашид». Вай таъкид кард, ки ин «ҷанги беҳуда» ниҳоят ба поён расид.
Ҳокон Фидан, вазири умури хориҷаи Туркия низ дар тамоси телефонӣ бо Аббос Арақчӣ, ҳамтои эронии худ, бар зарурати эҳтиёт дар баробари ҳар гуна таҳрик бо ҳадафи ноком гузоштани созишнома таъкид ва изҳор дошт, ки Туркия ба ширкати худ дар таҳкими сулҳ, оромӣ ва субот дар минтақа идома хоҳад дод.
Your Comment