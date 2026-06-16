Нахуствазири пешини Лубнон: Созишномаи Эрон ва ИМА пирӯзии Теҳронро таҳким бахшид

Ба гузориши агентҳои ABNA ба нақл аз шабакаи Ал-Маядин, «Эмил Лаҳуд», президенти пешини Лубнон, эълом кард, ки созишномаи Эрон ва ИМА ба маънои таҳкими пирӯзии Теҳрон аст ва метавонад роҳро барои ҳалли буҳронҳои Лубнон боз кунад.
Ҷозеф Аун, президенти Лубнон низ дар вокуниш ба дастёбии Эрон ва ИМА ба як ёддошти тафоҳум, аз тамоми касоне, ки барои дохил кардани Лубнон ба кӯшишҳои ҷорӣ барои хотима додани шиддат ва боздошти амалиёти низомӣ дар ҷабҳаҳои гуногун кӯшиш карданд, сипосгузорӣ кард.
Вай гуфт, ки бо таваҷҷуҳ ва дақиқӣ эълони тафоҳуме, ки ИМА ва Эрон ба он даст ёфтаанд ва дар он бар боздошти фаъолиятҳои низомӣ ва шиддат дар минтақа аз ҷумла Лубнон таъкид шудааст, пайгирӣ кардааст.
Дар ин росто, Аун аз эҳтиром ба мақом ва хусусиятҳои хоси Лубнон, ки дар ин ёддошти тафоҳум омада, ва эълони он ки субот ва амнияти Лубнон ҷузъи ҷудоинашавандаи ҳар гуна кӯшиши ҷиддӣ барои мустаҳкам кардани субот дар минтақа аст, сипосгузорӣ кард.
Your Comment