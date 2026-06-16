Манбаъҳои араб: мавқеи Эрон ҳамчун як қудрати минтақавӣ таҳким меёбад

Ба гузориши агентҳои ABNA ба нақл аз Al-Masirah, агентҳои Reuters дар гузорише навиштааст, ки ин ҷанг маҳдудиятҳои қудрати ИМА ва сатҳи муқовимати Эронро нишон дод.
Дар ин гузориш омадааст, ки кишварҳои арабии Халиҷи Форс дар баробари паёмадҳои ҷанг алайҳи Эрон раҳо шудаанд.
Al-Masirah инчунин ба нақл аз манбаъҳои Халиҷи Форс хабар дод, ки созишномаи Эрон ва ИМА амалан оғози раванди ташаккули дубораи андешаи стратегии кишварҳои Халиҷи Форсро фароҳам оварда, ки дар ниҳоят ба коҳиши эътимод ба дастгириҳои ИМА хоҳад анҷомид.
Онҳо изҳор карданд, ки созишномаи мазкур мавқеи Эронро ҳамчун як қудрати доимии минтақавӣ таҳким мебахшад ва масири ҳаракат ба сӯйи созиш ба ҷои даргириро суръат мебахшад.
Your Comment