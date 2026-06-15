Истиқболи Австралия аз созишномаи байни Эрон ва Амрико

Ба гузориши мухбири «Абна» ба нақл аз «Спутник», Антоний Албанез (сарвазир) ва Пенни Вонг (вазири корҳои хориҷии Австралия) бо нашри изҳороти муштарак аз оташбаси байни Эрон ва Амрико истиқбол карда, таъкид карданд, ки кишвари онҳо ҳамеша хостори паст кардани шиддат ва хотима додан ба ихтилофот, аз ҷумла дар Лубнон будааст.
Дар ин изҳорот омадааст: «Мо хурсандем, ки созишномаи байни Вашингтон ва Теҳрон дар бар мегиранд чораҳоеро барои бозкушавии гулӯгоҳи Ҳурмуз. Бозгардонидани гулӯгоҳи Ҳурмуз барои коҳиш додани фишор ба нархи энергия ва иқтисод, аз ҷумла дар минтақаи мо, зарур аст».
Австралия аз ҳамаи тарафҳои дахлдор хост, ки ин имконро барои расидан ба сулҳи пойдор тавассути гуфтугӯ истифода баранд.
Ҳамзамон ин кишвар бидуни ишора ба амалҳои эътимодсозии Эрон дар бораи барномаи ҳастаии худ дар тӯли солҳои гузашта тавассути Ожонси байналмилалии энержии атомӣ (IAEA) ва бозрасиҳои пай дар паи он, даъво кард, ки Эрон бояд нигарониҳои тӯлонии худро дар бораи барномаи ҳастаиаш рафъ кунад.
Австралия аз кӯшишҳои Покистон, Қатар, Арабистони Саудӣ, Туркия ва дигар кишварҳои миёнарав қадрдонӣ карда, афзуд, ки ба ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ барои мустаҳкам кардани сулҳ ва суботи Ховари Миёна идома хоҳад дод.
Чанд соат пас аз нисфи шаб, Дабири Шӯрои олии амнияти миллии Эрон бо нашри изҳороте дар бораи созишномаи ба поён расонидани ҷанг миёни Эрон ва Амрико эълом дошт: «Ҷумҳурии Исломии Эрон дар партави раҳбарии пешвои шаҳиди худ, бартарии худро дар баробари душмани амрикоию сиёнистӣ такмил дода ва дар зери тадбирҳои раҳбарии олиқадри низом (ҳафизаҳуллоҳ таъоло), бо дастгирӣҳои афроди мардум ва талошҳои муҷоҳидони ислом, пас аз як давраи гуфтушунидҳои душвор ва фишурдаи чандмоҳа ва дар асоси тасмими Шӯрои олии амнияти миллӣ, матни ёддошти тафоҳум дар бораи гуфтушунидҳои ба поён расонидани ҷанг (гуфтушунидҳои Исломобод)-ро миёни Эрон ва Амрико дар шоми 24 хурдод (14 июн) ниҳоӣ кард».
Your Comment