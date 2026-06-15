Афтиши беш аз 5 фоизии нафт бо хабари созишномаи аввалини Эрон ва Амрико

Ба гузориши мухбири «Абно» ба нақл аз «Рейтер», нархи нафт дар муомилоти рӯзи душанбе ба пасттарин сатҳи худ аз моҳи март расид; ин пас аз эълони ба даст овардани созишномаи аввалини Эрон ва Амрико барои хотима додан ба ҷанг ва аз сар гирифтани нақлиёт тавассути гулӯгоҳи Ҳурмуз рух дод.
Бар ин асос, нархи ҳар бочка нафти «Брент» баҳри Шимолӣ бо пастшавии 4 доллар ва 14 сент (4.47 фоиз) ба 83 доллар ва 19 сент расид. Нафти «Вест Техас Интермидиат» (WTI) Амрико низ бо пастшавии 4 доллар ва 78 сент (5.63 фоиз) дар сатҳи 80 доллар ва 10 сент муомила шуд.
Шаҳбоз Шариф, сарвазири Покистон, ки кишвараш дар гуфтушунидҳо нақши миёнаравро бозидааст, эълон кард, ки Эрон ва Амрико қарор аст рӯзи ҷумъа дар Швейтсария ёддошти тафоҳум имзо кунанд. Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико низ эълон кардааст, ки гулӯгоҳи Ҳурмуз бе ситонидани ҳаққи гузар боз хоҳад шуд ва муҳосираи баҳрии Амрико алайҳи бандарҳои Эрон поён меёбад.
Гузоришҳои расонаҳои Эрон низ ҳокӣ аз он аст, ки пешнависи созишнома бозкушавии гулӯгоҳи Ҳурмузро дар тӯли 30 рӯз ва тибқи тартиботи Эрон пешбинӣ кардааст.
Гулӯгоҳи Ҳурмуз, ки тақрибан панҷяки таъминоти ҷаҳонии нафт ва гази табиии моеъ аз он мегузарад, дар тӯли беш аз се моҳи ахир ба таври муассир баста шуда буд ва боиси камшавии таъминоти ҷаҳонии энергия гардида буд.
Ҳамзамон сармоягузорон бо эҳтиёт суръати баргашти истеҳсол ва содироти нафти кишварҳои Ховари Миёнаро пас аз зарарҳои барангехта аз ҷанг арзёбӣ мекунанд ва ин масъала то ҳол яке аз омилҳои муайянкунандаи масири бозори нафт ба шумор меравад.
Баъзе таҳлилгарон бовар доранд, ки бо вуҷуди пастшавии нархҳо, ноумедӣ дар бораи гуфтушунидҳои оянда ва барномаи ҳастаии Эрон метавонад монеъ аз афтиши шадидтари нархи нафт дар муддати кӯтоҳ гардад.
Your Comment