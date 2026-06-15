Ғайр аз қабули шикаст ва таслим шудан дар баробари мардуми барангехтаи Эрон ҳеҷ роҳе нест.

Ба гузориши хабарии «Абно», Қароргоҳи марказии «Хотаму-л-Анбиё» дар эълонияе хабар дод: Мардуми пойдор ва сарбаланди Эрон ва фарзандони диловар ва шуҷои миллат дар нерӯҳои мусаллаҳи қудратманди кишвар ва ҷабҳаи муқовимат, ба риояти Парвардигори мутаъол ва таҳти фармондеҳии Фармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ (мудда зиллуҳу-л-олӣ), бо ворид кардани иродаи илоҳӣ ва пӯлодини худ ба душманони забони амрикоӣ ва сиёнистӣ, бо қудрат собит карданд, ки онҳо ғайр аз қабули шикаст ва таслим шудан дар баробари мардуми барангехта ва сипоҳиёни Парвардигори мутаъол ҳеҷ роҳе надоранд.
15 Июн 2026 - 11:51
News ID: 1827382
Source: ABNA
Қароргоҳи марказии «Хотаму-л-Анбиё» дар эълонияе хабар дод: Душманони забони амрикоӣ ва сиёнистӣ ғайр аз қабули шикаст ва таслим шудан дар баробари мардуми барангехта ва сипоҳиёни Парвардигори мутаъол ҳеҷ роҳе надоранд.
Your Comment