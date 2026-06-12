Дархости Гутерриш аз Эрон ва Амрико барои расидан ба созишномаи сулҳомез

Ба гузориши хабарии «Абно» ба нақл аз Рейтер, Антониу Гутерриш аз идомаи бешиддат ёфтани шиддатҳо дар Ховари Миёна изҳори нигаронӣ кард.
Гутерриш бидуни ишора ба ҳамлаҳои ғайриқонунӣ ва беасоси Амрико ва режими Исроил ба Эрон ва вайронкунии доимии оташбас аз сӯи тарафҳои таҷовузкор ба Эрон, аз тарафҳои даргир хост, ки ба иҷрои пурраи оташбас баргарданд ва аз ҳар гуна бадтаршавии минбаъдаи вазъият худдорӣ кунанд.
Вай афзуд: Идомаи ин вазъият метавонад ба азсаргирии пурраи даргирӣ оварда расонад ва оқибатҳои ғайриқобили пешбинӣ барои минтақа ва ҷаҳон, бахусус барои осебпазиртарин кишварҳо, ба ҳамроҳ дошта бошад.
Гутерриш инчунин таъкид кард, ки ҳуқуқ ва озодиҳои киштиронӣ бояд мувофиқи қонунҳои байналмилалӣ ҳурмат карда шавад ва ҳамаи тарафҳо бояд ба ӯҳдадориҳои худ тибқи ҳуқуқи байналмилалӣ пойбанд бошанд ва тамоми чораҳои эҳтиётии имконпазирро барои ҳифзи ғайринизомиён анҷом диҳанд.
Сахангӯи Созмони Милали Муттаҳид низ дар тавзеҳи ин мавқеъ гуфт: «Дабиркулл бори дигар таъкид мекунад, ки танҳо роҳи пешрӯ, гуфтугӯ ва гуфтушуниди воқеӣ аст. Аз Амрико ва Эрон мехоҳам кӯшишҳои худро барои расидан ба як созишномаи сулҳомез, ҷомеъ ва устувор, ки сулҳ ва амнияти минтақавӣ ва байналмилалиро пеш мебарад, афзоиш диҳанд».
Your Comment