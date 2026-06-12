«Нетанёҳу» гирифтори байни чаккуши мухолифони дохилӣ санги осии фишорҳои Трамп

Ба гузориши хабарии «Абно» ба нақл аз хабарии «Шиҳоб», расонаҳои режими сионистӣ эълом карданд, ки бар асоси таҳлилҳои исроилӣ ва амрикоӣ, Бениёмин Нетанёҳу сарвазири ин режим байни афкори умум дар Исроил, ки бар зарурати шикасти Эрон ва Ҳизбуллоҳ таъкид доранд, аз як сӯ ва фишорҳои раиси ҷумҳурии Амрико, ки хоҳони анҷоми ҷанг ва имзои созишнома аст, аз сӯи дигар, гирифтор шудааст.
Ин вазъияти ошуфтаи Нетанёҳу дар ҳолест, ки назарсанҷиҳои интишорёфта дар Фаластини ишғолӣ нишон медиҳад, ки зиёда аз 60 дарсади исроилӣ ҳозир нестанд Нетанёҳуро боз ҳамчун номзади сарвазирӣ бубинанд. Дар ҳамин ҳол, ҷойгоҳи ҳизбҳои эътилофи ӯ нисбат ба мухолифон рӯ ба фурӯд аст.
Ин вазъият боиси он шудааст, ки ҳар созишномаи Амрико бо Эрон, суханони ду рӯз пеши Трамп дар бораи ин ки намедонад Нетанёҳу дар интихоботи оянда ширкат хоҳад кард ё не, боз дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирад.
Your Comment