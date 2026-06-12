Таъйиноти шуканда дар кабинети Стармер; «Ден Ҷарвис» вазири дифои Англия шуд

Ба гузориши хабарии «Абно», «Кир Стармер» сарвазири Англия, дар шароити буҳрони роҳбарии ҳизби лейборист ва фишорҳои афзоянда бар ҳукуматаш, «Ден Ҷарвис»-ро ҳамчун вазири нави дифоъ таъйин кард.
Ин таъйинот чанд соъат пас аз истеъфои ногаҳонии «Ҷон Ҳилӣ», вазири пешини дифоъ ва «Ол Карнс», вазири нерӯҳои мусаллаҳ анҷом шуд, ки ин истеъфо нишондиҳандаи шикофи амиқ дар кабинет дар мавриди буҷет ва барномаи сармоягузории дифоӣ мебошад.
«Ҷон Ҳилӣ» рӯзи панҷшанбе дар номаи тез ба Стармер истеъфо дод ва эълом кард, ки барномаи сармоягузории дифоии ҳукумат «ба таври назаррас аз он чӣ барои дифоъ ва амнияти кишвар дар ин замони хатарнок лозим аст, камтар» таъмин шудааст.
Your Comment