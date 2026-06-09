Испания: Ҳеҷ роҳи ҳалли низомӣ барои шиддатҳо дар Осиёи Ғарбӣ вуҷуд надорад

Ба гузориши хабарии «Абна» ба нақл аз РИА Новости, Хосе Мануэл Албарес, вазири корҳои хориҷии Испания, имрӯз душанбе дар робита бо шиддатофинии шаби гузаштаи режими сиёҳиюнистӣ алайҳи Эрон эълом кард: «Такрори зӯроварӣ, ранҷу азоби бештаре ба бор хоҳад овард».
Вазири корҳои хориҷии Испания сипас илова кард: «Танҳо гуфтугӯ ва дипломосӣ сулҳу суботи минтақаро таъмин мекунад. Бар ин асос, коҳиши фаврии шиддат зарур аст. Ҳеҷ роҳи ҳалли низомӣ дар Ховари Миёна (Осиёи Ғарбӣ) вуҷуд надорад».
Суханони Хосе Мануэл Албарес дар бораи «гуфтугӯ ва дипломосӣ» дар ҳолест, ки 2 таҷовузи пешини Амрико ва режими сиёҳиюнистӣ ба хоки Эрон, ки бар хилофи тамоми қонунҳои байналмилалӣ анҷом шуд, дар ҳоли гуфтушунидҳои ғайримустақими Теҳрон-Вашингтон рух дод ва ба ҷаҳониён исбот кард, ки Амрико ва ин режими сохтагӣ ҳаргиз ба денавӣ музокира нестанд.
Your Comment