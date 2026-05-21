Австралия: Рафтори Бен Гвир бо фаъолони боздошти флотилияи Сумӯд таҳиямкунанда аст

Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз шабакаи Алҷазира, Пенӣ Вонг, вазири корҳои хориҷаи Австралия гуфт: тасвирҳои интишоршудаи Бен-Гвир бо фаъолони боздошти флотилияи устуворӣ таҳиямкунанда ва ғайриқобили қабул аст.
Ӯ афзуд: мо рафтори ҳақоратомези масъулони режими Исроил ва Бен-Гвир нисбат ба фаъолони боздошти флотилияи устуворӣ маҳкум мекунем.
Тасвирҳои интишоршуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки низомиёни режими сионистӣ пас аз боздошти фаъолони «флотилияи Сумӯд» бо онҳо рафтори хушунатомез ва ҳақоратомез доштаанд.
Аз тарафи дигар тасвирҳое аз бадрафторӣ ва муносибати ғайриинсонии Бен-Гвир ва низомиёни режими сионистӣ бо фаъолони боздошти флотилияи Сумӯд нашр шуда, ки хашми ҷаҳониёнро дар пай доштааст.
Вазири корҳои хориҷаи Австралия амали вазири амнияти дохилии режими сионистӣ нисбат ба фаъолони боздошти флотилияи Сумӯдро маҳкум кард.
Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз шабакаи Алҷазира, Пенӣ Вонг, вазири корҳои хориҷаи Австралия гуфт: тасвирҳои интишоршудаи Бен-Гвир бо фаъолони боздошти флотилияи устуворӣ таҳиямкунанда ва ғайриқобили қабул аст.
Your Comment