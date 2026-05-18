Лағви парвозҳои бузургтарин ширкати ҳавопаймоии ҷаҳон ба қаламравҳои ишғолӣ

Ба гузориши хабарии Абно, шабакаи 12 телевизиони режими сионистӣ гузориш дод, ки American Airlines бузургтарин ширкати ҳавопаймоии ҷаҳон парвозҳои худро аз Амрико ба самти қаламравҳои ишғолӣ то ибтидои январи соли 2027 лағв кардааст.
Чанд рӯз пеш директори бахши ҳавопаймоии режими сионистӣ ҳушдор дода буд, ки фурудгоҳи Бен Гурион дар қаламравҳои ишғолӣ ба фурудгоҳи низомии Амрико табдил ёфтааст ва ин режим дигар фурудгоҳи байналмилалии фаъол надорад.
Расонаҳои сионистӣ низ гузориш дода буданд, ки бо вуҷуди оташбас, фурудгоҳи Бен Гурион тақрибан холӣ аз ҳаракати ҳавопаймоҳо мебошад.
Ширкатҳои ҳавопаймоии ҷаҳонӣ низ бо назардошти ноустувории амниятӣ дар қаламравҳои ишғолӣ нисбат ба ин мавзӯъ бо эҳтиёт рафтор мекунанд.
