Раъйи мусбии Сенати Амрико ба қатъномаи маҳдудияти ихтиёроти ҷангии Трамп

Ба гузориши агентӣи хабарии АБНА, Маҷлиси Сенати Амрико рӯзи сешанбе ба қатъномае раъй дод, ки маҳдудияти ихтиёроти ҷангии Доналд Трамп, раисиҷумҳури ин кишварро талаб мекунад.
Ин бори аввал дар тӯли ҷанги Амрико ва рӯзими сионистӣ бар зидди Эрон аст, ки Маҷлиси Сенати Амрико муваффақ ба иҷрои ин қатънома то ин марҳила шудааст.
Сенати Амрико пеш аз ин ҳафт бор дар тасвиби ин қатънома шикаст хӯрда буд.
Бар асоси ин қатънома, Трамп мулзам ба анҷоми ҷанг хоҳад буд, магар он ки иҷозати Конгрессро барои идомаи ҷанг ба даст орад.
Ин қатънома, бо дастгирии чаҳор сенатори ҷумҳурихоҳ ва тақрибан ҳамаи демократҳо рӯбарӯ шуд.
20 Май 2026 - 10:46
News ID: 1816694
Source: ABNA
Сенати Амрико рӯзи сешанбе бори аввал ба қатъномаи маҳдуд кардани ихтиёроти ҷангии раисиҷумҳури ин кишвар раъйи мусбат дод.
