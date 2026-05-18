Саргардонии 7 моҳаи сафири режими сионистӣ дар Хорватия

Ба гузориши хабарии Абно, рӯзномаи «Едиот Аҳаронот» эътироф кард, ки масъулони Хорватия 7 моҳ аст, ки стуворномаи сафири режими сионистиро тасдиқ накардаанд.
Пештар низ дар сентябри соли 2025 президенти Хорватия, ба далели идомаи ҳамлаҳои режими сионистӣ ба ноҳияи Ғазза, аз дидор бо Гидеон Саъар, вазири умури хориҷаи ин режим дар Загреб худдорӣ карда буд.
Вай эълом дошт: Агар қарор бошад бо яке аз аъзои он кабинета мулоқот кунам, ба манзилаи пазириши хушунат, наслкушӣ ва ҷиноятҳои ҷангии содиршуда аз ҷониби Исроил хоҳад буд.
