Ҳаоретс: Трамп ба дархости Нетаняҳу барои ҷанг алайҳи Эрон бепарво аст

Ба гузориши агентсии иттилоотии АБНА, рӯзномаи сионистии Ҳаоретс дар гузорише навишт: Бинёмин Нетаняҳу, сарвазири Исроил, ҳанӯз ҳам Доналд Трампро барои азсар гирифтани ҷанг алайҳи Ҷумҳурии Исломӣ таҳти фишор мегузорад, аммо ба назар мерасад, ки раиси ҷумҳури Амрико акнун таваҷҷӯҳи камтар ба ӯ нишон медиҳад.
Ин расонаи сионистӣ дар бораи мушкилоти дохилӣ ва сарҳадии режими сионистӣ низ афзуд: Кабинети Исроил ва артиши ин кишвар заминаро барои даври нави ҷанг дар Ғазза фароҳам меоранд. Саволи асосӣ ин аст: нерӯҳои зарурӣ барои ин амалиёт аз куҷо таъмин хоҳад шуд? Интизом дар артиши Исроил низ ба пасттарин сатҳи худ расидааст; мушкилие ки танҳо ба ҳаредиҳо маҳдуд намешавад.
Ҳаоретс дар бораи оташбаси шиканандаи миёни Эрон ва Амрико ва нотавонии Вашингтон дар қабули қарор дар ин маврид низ навишт: давраи дарози интизорӣ ҳанӯз ҳам идома дорад ва раиси ҷумҳури Амрико, бе қабули ягон қарор дар бораи идомаи ҷанг бо Эрон, роҳи ҷаласаи сарони Чин шуд.
Your Comment