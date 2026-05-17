Ҳаоретс: Трамп ба дархости Нетаняҳу барои ҷанг алайҳи Эрон бепарво аст

17 Май 2026 - 13:32
News ID: 1815324
Source: ABNA
Як расонаи сионистӣ навишт, раиси ҷумҳури Амрико ба дархостҳои сарвазири Исроил барои азсаргирии ҷанг алайҳи Эрон бепарво аст.

Ба гузориши агентсии иттилоотии АБНА, рӯзномаи сионистии Ҳаоретс дар гузорише навишт: Бинёмин Нетаняҳу, сарвазири Исроил, ҳанӯз ҳам Доналд Трампро барои азсар гирифтани ҷанг алайҳи Ҷумҳурии Исломӣ таҳти фишор мегузорад, аммо ба назар мерасад, ки раиси ҷумҳури Амрико акнун таваҷҷӯҳи камтар ба ӯ нишон медиҳад.

Ин расонаи сионистӣ дар бораи мушкилоти дохилӣ ва сарҳадии режими сионистӣ низ афзуд: Кабинети Исроил ва артиши ин кишвар заминаро барои даври нави ҷанг дар Ғазза фароҳам меоранд. Саволи асосӣ ин аст: нерӯҳои зарурӣ барои ин амалиёт аз куҷо таъмин хоҳад шуд? Интизом дар артиши Исроил низ ба пасттарин сатҳи худ расидааст; мушкилие ки танҳо ба ҳаредиҳо маҳдуд намешавад.

Ҳаоретс дар бораи оташбаси шиканандаи миёни Эрон ва Амрико ва нотавонии Вашингтон дар қабули қарор дар ин маврид низ навишт: давраи дарози интизорӣ ҳанӯз ҳам идома дорад ва раиси ҷумҳури Амрико, бе қабули ягон қарор дар бораи идомаи ҷанг бо Эрон, роҳи ҷаласаи сарони Чин шуд.

