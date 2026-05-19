Хароҷоти ҷанг алайҳи Эрон барои Амрико аз 85 миллиард доллар гузашт

Ба гузориши хабаргузории АБНА, вебсайти "Iran War Cost Tracker" ки хароҷоти ҷанг алайҳи Эронро рӯзи тасдиқ мекунад, хабар дод, ки хароҷоти ин ҷанг дар 79 рӯз барои Амрико аз 85 миллиард доллар фаротар рафтааст.
Дар ин гузориш омадааст, ин рақам дар бар мегиради хароҷоти марбут ба таъмини нерӯҳо ва киштиҳои мустақар дар минтақа, инчунин дигар хароҷоти вобаста. Ин тахмин тақрибан се баробари рақами 29 миллиард доллар аст, ки чанд рӯз пеш аз ҷониб Ҷоэл Ҳерст яке аз масъулони молии барҷастаи Пентагон эълом шуда буд.
Вебсайти дигаре, ки аз ҷониби муҳаққиқони Донишгоҳи Браун идора мешавад ва таъсири ҷангро ба мусорифони амрикоӣ ба сабаби афзоиши нархи энергия рӯзи тасдиқ мекунад, ошкор кард, ки афзоиши 51.4 дарсади нархи бензин ва афзоиши 53.4 дарсади нархи газойл то кунун дар маҷмуъ беш аз 42 миллиард доллар барои амрикоиҳо хароҷат доштааст, ки тақрибан маъодили 322.47 доллар барои ҳар хонаводаи амрикоӣ аст.
Гузоришҳои расонавӣ аз афзоиши сарсамовари хароҷоти ҷанг алайҳи Эрон барои Амрико ҳикоят мекунанд.
