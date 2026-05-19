Туркия: Ҷаҳон дар баробари роҳзании баҳрии Исроил мавқеъ бигирад

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Спутник, Раҷаб Тайиб Ардуғон, президенти Туркия, ҳамлаи режими сионистӣ ба киштиҳои флоти Сумуд дар роҳи бастаи Ғаззаро ба сахтӣ маҳкум карда ва таъкид кард: «Исроил ба сиёсатҳои ғайриахлоқӣ ва ғайриқонунии худ алайҳи Ғазза бо вуҷуди оташбас дар ин баста идома медиҳад».
Вазорати хориҷаи Туркия низ эълом кард: «Ҳамлаи Исроил ба киштиҳои ин флот роҳзании баҳрӣ ба шумор меравад. Мо ин ҳамларо, ки дар обҳои байналмилалӣ сурат гирифтааст, маҳкум мекунем».
Дар эълонияи садура аз сӯи вазорати хориҷаи ин кишвар омадааст: «Ҳамлаҳои режими сионистӣ ҳаргиз монеъи кӯшишҳои ҷомеаи байналмилалӣ барои таҳқиқи адолат ва эълом ҳамбастагӣ бо миллати Фаластин нахоҳад шуд. Тел-Авив бояд мудохилаҳои худро алайҳи флоти Сумуд қатъ кунад ва фавран фаъолон ва сарнишинони ин киштиҳоро озод кунад. Бояд як мавқеъи муштарак ва қатъӣ алайҳи амалҳои ғайриқонунии режими сионистӣ ихтиёз шавад».
Президенти Туркия ҳамлаи режими сионистӣ ба киштиҳои флоти байналмилалии Сумудро маҳкум кард ва хостори мавқеъгирии ҷаҳон дар баробари ин роҳзании баҳрӣ шуд.
