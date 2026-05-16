Нокомии нақшаи суғуртавии Амрико барои киштиҳои гузаранда аз Ҳурмуз

Ба гузориши мухбири АБНА ба нақл аз Файнэншл Таймз, дар ҳоле ки хатари гузаштани нафткашон аз гулугоҳи Ҳурмуз дар моҳҳои охир ба яке аз нигарониҳои асосии соҳаи нақлиёти баҳрӣ табдил ёфтааст, нақшаи пешниҳодии Амрико барои суғуртаи киштиҳои гузаранда аз ин оброҳи стратегӣ ҳанӯз ба марҳилаи иҷро нарасидааст.
Ин рӯзнома ба нақл аз ду манбаи огоҳ хабар дод, ки барномае, ки ҳукумати Амрико барои пешниҳоди суғурта ба киштиҳои гузаранда аз гулугоҳи Ҳурмуз тарҳрезӣ карда буд, сарфи назар аз гузашти тақрибан ду моҳ аз эълони расмии он, ҳанӯз истифода нашудааст. Қаблан Доналд Трамп эълом карда буд, ки Вашингтон омода аст барои гузашти киштиҳо аз ин гузаргоҳи ҳаётии энергия суғуртаро фароҳам кунад.
Бар асоси ин гузориш, арзиши номиналии ин нақша метавонад то 225 миллиард доллар расанд, аммо ба гуфтаи суғурташиносон, шартҳои мураккаб ва вобаста шудани иҷрои он ба ҳамроҳии нерӯи дарёии Амрико боиси он шудааст, ки бисёре аз соҳибони киштиҳо хоҳиши истифода аз ин созукор надошта бошанд.
Файнэншл Таймз хабар дод, ки нақшаи Амрико барои суғуртаи киштиҳои гузаранда аз гулугоҳи Ҳурмуз, сарфи назар аз таблиғоти васеъ, ҳанӯз амалӣ нашудааст.
Ба гузориши мухбири АБНА ба нақл аз Файнэншл Таймз, дар ҳоле ки хатари гузаштани нафткашон аз гулугоҳи Ҳурмуз дар моҳҳои охир ба яке аз нигарониҳои асосии соҳаи нақлиёти баҳрӣ табдил ёфтааст, нақшаи пешниҳодии Амрико барои суғуртаи киштиҳои гузаранда аз ин оброҳи стратегӣ ҳанӯз ба марҳилаи иҷро нарасидааст.
Your Comment