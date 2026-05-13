Пастшавии шадиди истеҳсоли нафт дар Халиҷи Форс; Пастшавии ночизи истеҳсоли нафти Эрон

Ба гузориши мухбири "Абно" ба нақл аз Идораи иттилооти энержии Амрико (EIA), бо баста шудани Тангаи Ҳурмуз, миёнаи пастшавии истеҳсоли нафти кишварҳои минтақаи Халиҷи Форс дар моҳи апрел ба беш аз 10.5 миллион бочка дар як шаборӯ расидааст, ки ин ба коҳиши тақрибан 42 фоиз баробар аст. дар муқобил, пастшавии истеҳсоли нафти Эрон дар ин давра тақрибан 230 ҳазор бочка дар як шаборӯ, яъне тақрибан 7 фоиз, баровард шудааст.
Ин гузориш дар ҳоле нашр шудааст, ки Амрико даъвои муҳосираи баҳрӣ бар зидди Эрон мекунад; аммо омори Вазорати энержии Амрико нишон медиҳад, ки Эрон нисбат ба сатҳи истеҳсоли худ, дар байни кишварҳои минтақа дар моҳҳои март ва апрел, камтарин коҳиши истеҳсоли нафтро аз сар гузаронидааст.
Тибқи ин маълумот, истеҳсоли нафти Эрон дар моҳи март тақрибан 130 ҳазор бочка ва дар моҳи апрел тақрибан 230 ҳазор бочка дар як шаборӯ коҳиш ёфтааст.
Идораи иттилооти энержии Амрико инчунин пешгӯӣ кардааст, ки дар моҳи май низ раванди пастшавии истеҳсоли нафт дар кишварҳои Халиҷи Форс идома ёбад ва ҷамъи истеҳсоли аз даст рафтаи ин кишварҳо ба тақрибан 10.75 миллион бочка дар як шаборӯ расад.
Мувофиқи ин гузориш, ҷамъи истеҳсоли нафти минтақаи Халиҷи Форс пеш аз авҷ гирифтани бӯҳрон дар моҳи феврал тақрибан 25.2 миллион бочка дар як шаборӯ буд. Аз ин миқдор, дар моҳи март 8.92 миллион бочка, дар моҳи апрел 10.54 миллион бочка ва дар моҳи май тақрибан 10.75 миллион бочка дар як шаборӯ аз истеҳсоли минтақа кам карда мешавад.
Дар ин миён, Эрон бо нигоҳдории беш аз 93 дарсади иқтидори истеҳсолии худ, ба яке аз чанд таъминкунандаи нисбатан устувори нафт дар минтақаи Ғарби Осиё табдил ёфтааст.
