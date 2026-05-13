Куба: Айбҳои Амрико баҳонае барои фишорҳо бар Ҳавана аст

Ба гузориши мухбири "Абно" ба нақл аз Ал-Маядин, Мигел Диас-Канел, президенти Куба, эълом кард, ки айбдоркунии Амрико дар бораи таҳдид ба амнияти миллӣ, танҳо бо ҳадафи баҳона барои шадид кардани таҳримҳо ва муҳосираи иқтисодӣ бар зидди Куба матраҳ мешавад.
Диас-Канел бо нашри паёме дар саҳифаи шахсии худ таъкид кард, ки ин даъвоҳо ҳеҷ асоси мантиқӣ ва воқеӣ надоранд ва бо воқеиятҳои таърихӣ дар тазод аст.
Ӯ ҳушдор дод, ки идомаи ин сиёсатҳо метавонад паёмадҳои хатарноке барои минтақа ба бор орад.
Президенти Куба инчунин гуфт, ки Ҳавана дар тӯли беш аз шаш даҳсола ҳеҷ амали таҷовузкоронае бар зидди Амрико анҷом надодааст, балки ҳамавақт ҳадафи амалҳои душманонаи Вашингтон будааст.
Ӯ дар идома, изҳороти Марко Рубио, вазири умури хориҷаи Амрико дар бораи мушкилоти иқтисодии Куборо рад кард ва гуфт, Вашингтон солҳо аст, ки бо сарфи хароҷот ва фишори сиёсӣ, дар пайи заиф кардани иқтисод ва мардуми Куба мебошад.
