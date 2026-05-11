Воситаҳои ахбори сиёнизм: Трамп гирифтор ва шикастхӯрда аст

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, воситаҳои ахбори сиёнизм гузориш доданд: "Бунбаст идома дорад ва Трамп ба шахсе монанд аст, ки гирифтор, шикастхӯрда ва хор шудааст. Ҳеҷ чиз дар ҳеҷ соҳае он тавре ки ӯ мехост, пеш намеравад."
Дар идомаи ин гузориш омадааст: "Ба назар мерасад, ки як ҷарағанаки хурд дар тангаи Ҳурмуз метавонад барои оташ гирифтани дубораи тамоми минтақа кофӣ бошад."
Қаблан низ Берни Сандерс сенатори калони амрикоӣ бо интишори паёме дар шабакаи иҷтимоии X, аз амалҳои ҷангталабонаи раиси ҷумҳурии кишвараш ба шиддат интиқод кард.
Сенатори иёлати Вермонт дар ин бора навишт: "Дар Амрико мо ба садҳо беморхона ва клиникаи бедории нав ниёз дорем. Мо ба ҳазорҳо маркази нави нигоҳубини кӯдак ниёз дорем."
Берни Сандерс сипас илова кард: "Мо ба миллионҳо воҳиди нави манзилии бо нархи мувофиқ ниёз дорем. Мо ниёзе ба харҷ кардани 500 миллиард доллари дигар барои артиш ва ҷангҳои беанҷом надорем."
