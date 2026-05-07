Эрон бе аз даст додани барномаи ҳастаӣ ва мӯшакӣ худ муқовимат кардааст

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», рӯзномаи «Едиот Аҳронот» дар гузорише эътироф кард: «Хушбинии сатҳи сиёсӣ дар оғози ҷанг алайҳи Эрон, пас аз равшан шудани муваффақияти Теҳрон дар муқовимат ба фишорҳо, ба бадбинӣ табдил ёфтааст».
Дар идомаи гузориши ин рӯзномаи сионистӣ омадааст: «Пас аз он ки Трамп ба сӯи созишномае бо Эрон равона шуд, ки ҳадафҳои ҷангро амалӣ намекунад, бадбиниҳо афзоиш ёфтааст».
«Едиот Аҳронот» меафзояд: «Мақомоти баланди ҳизби Ликуд эътиқод доранд, агар Исроил ба пирӯзии бузурге бар Эрон ноил нагардад, Нетанёҳу метавонад дар интихоботи оянда шикаст бихӯрад».
Бар асоси гузориши мазкур: «Эрон муваффақ шудааст, ки бе аз даст додани барномаи ҳастаӣ ва мӯшакҳои баллистикии худ, муқовимат кунад».
Your Comment