Моҳир Ҳамӯд: Трамп пас аз шикаст аз Эрон ба зиддиятгӯӣ дучор шудааст

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Маядин», шайх Моҳир Ҳамӯд, раиси Иттиҳодияи ҷаҳонии уламои муқовимат, дастгирии муқовиматро як вазифаи шаръӣ донист ва таъкид кард, ки гуфтушунидҳои мустақим бо ишғолгарони сионистӣ «доман афкандани бузург» аст.
Вай имрӯз дар конференсияи матбуотии худ бо таъкид бар он ки муқовимат ҳанӯз ҳам ба душман зарарҳои сангин ворид мекунад, изҳор дошт, ки дастгирии муқовимат як вазифаи шаръӣ аст.
Шайх Ҳамӯд аз уммати ислом хоҳиш кард, ки аз муқовимат ва тамоми фидокориҳое, ки он анҷом додааст ва возеҳияти дидгоҳи он дар баробари душмани амрикоӣ-сионистӣ дастгирӣ кунанд.
Ин рӯҳонии барҷаста таъкид кард, ки ҷанбаи сиёсӣ ва дидгоҳи умумии муқовимат тобеъи ҳеҷ ақида ё мазҳаби мушаххасе нест.
Вай идома дод, ки Эрон ҳеҚ дахолате дар қарорҳо дар Лубнон надорад ва лубнониҳо худашон қароркунанда ҳастанд.
Гуфтушунидҳои мустақим бо сионистҳо доман афкандани бузург аст
Шайх Ҳамӯд гуфтушунидҳои мустақими байни Лубнон ва ишғолгарони сионистиро маҳкум кард ва онро «доман афкандани бузург» хонд.
Шайх Ҳамӯд инчунин эъломияи дар 16 апрел аз ҷониби ҳукумати Лубнон садоршударо мавриди интиқод қарор дод ва пурсид: "Чӣ тавр ҳукумати Лубнон дар ин эъломия қабул мекунад, ки байни Исроил ва Лубнон ҳеҷ душмание нест ва душманӣ танҳо байни Исроил ва Ҳизбуллоҳ аст?"
Вай ёдовар шуд, ки мароҷеи рӯҳонӣ набояд пӯшише барои ҷиноятҳо ва таслим шудан дар баробари сионистҳо ва амрикоиҳо бошанд.
Шайх Ҳамӯд таъкид кард: «Гурезагони лубнонӣ оилаи мо ҳастанд, ва пойдории онҳо қисме аз муқовимат аст».
Вай бо таъкид бар он ки баъзеҳо дар пайи ба вуҷуд овардани шикоф байни муқовимат ва заминаи мардумии он ҳастанд, таъкид кард, ки ин шикоф ҳеҷ гоҳ ба вуҷуд нахоҳад омад.
Шайх Маҳмуд бо ишора ба он ки «Эрон, Амрикоро дар ҷанги охирин нимхиз кардааст», ёдовар шуд, ки Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, пас аз шикасти низомӣ дар баробари пойдории Эрон, ба зиддиятгӯӣ дучор шудааст.
