Хабаргузории «Абна», гурӯҳи байналмилал: 6 майи соли 2025 ҳузури низомии Амрико дар соҳилҳои Баҳри Сурх дар Яман ба охир расид ва киштиҳои амрикоӣ дар баробари қувваҳои мусаллаҳи Яман маҷбур ба гурез шуданд.
Муқовимати Яман дар ин даргирӣ ба ҷаҳон исбот кард, ки мувозинаи қувва дигар бо ҳаҷми қудрати низомӣ ва шумори киштиҳои ҳавопаймобар чен намешавад, балки бо иродаи артиш ва миллате ташаккул меёбад, ки ақибнишинӣ намекунад ва шикастнопазир аст.
Шикасти боздорандагии низомии Амрико дар Боб-ул-Мандаб ва Ҳурмуз
Зиддиятҳои Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, ва сардаргумии ҳукумати ӯ имрӯз дар таҷовуз ба Ҷумҳурии Исломии Эрон, моро ба ёд зиддиятҳо ва сардаргумии ҳукумати ӯ дар давоми таҷовузи низомӣ ба Яман меандозад. Трамп, ки дар тӯли моҳҳои охир ин туҳмро дошт, ки ҷанги Эронро дар муддати чанд ҳафта ба охир мерасонад, пеш аз он низ туҳми забти Яман дар муддати чанд ҳафтаро дар сар мепарварид, то битавонад гузаргоҳи баҳрии навигатсияи душмани сионистиро дар Баҳри Сурх боз кунад.
Ҳукумати Трамп дар он замон дар асоси туҳми қудрат ва боздорандагӣ, бозои замонии маҳдуде барои ҳуҷуми худ ба Яман муайян кард ва даъво дошт, ки ин ҳамлаҳо аз «чанд ҳафта» дурӯгӯ намекунад, аммо раванд таҳаввулоти ҷанг ба нафъи ӯ рақам нахӯрд.
Флоти бузургу дароздоми низомии Амрикоии соли гузашта пас аз 52 рӯзи таҷовузи низомӣ ба Яман, ки дар давоми он зиёда аз 1700 ҳамлаи ҳавоӣ ва бомббордони баҳрӣ анҷом дод, бо воқеияти мушкили майдоние рӯ ба рӯ шуд, ки Саноъо онро таҳмил карда буд.
Артиши Яман дар ин муддат, Вашингтонро бо қобилиятҳои низомии муассири худ ҳайрон кард ва 7 ҳавопаймои ҷосусӣ аз навъи MQ9-ро сарнагун кард ва муҳимтар аз он, киштиҳои ҳавопаймобар Ҳарри Труманро пеш аз мавъид маҷбур ба гурез кард ва киштиҳои Винсон ва Эйзенхауэрро бо мӯшакҳо ва дронҳои худ маҷбур ба гурез кард, то он ҷо ки шитоби ин киштиҳо ҳангоми гурез боиси афтодани ҳавопаймои ҷангии пешрафтаи F18-и ин кишвар ба обҳои гарми минтақа ва ғарқ шудани он гардид.
Вашингтон дар ниҳоят вақте пай бурд, ки ҳамлаи ҳуҷумии низомӣ ба Яман наметавонад натоиҷи дилхоҳи онро таҳаққуқ бахшад ва хароҷоти босазое ба иқтисод ва саноати низомии он таҳмил мекунад, ихтиёр кард аз минтақа ақибнишинӣ кунад ва боз ба сӯи роҳи ҳалли сиёсӣ ва миёнҷигариҳои байналмилалӣ ва тофиқнома пеш равад.
Тофиқномае, ки Умон аз он дастгирӣ кард, барои раҳоӣ ёфтани Амрико аз буҳрони Баҳри Сурх «зарурӣ» буд, то ин кишвар бо обрӯрезитари камтар аз ин ҷанг хориҷ шавад. Ин дар ҳоле буд, ки Трамп мекошид ба афкори умумӣ чунин эрода кунад, ки Саноъо таслим шудааст. Ин тофиқнома дар ниҳоят пирӯзие барои Яман ва иқрор шудан ба мувозинаи боздорандагии наве буд, ки Яман ба минтақа таҳмил кард ва дар мавқеъҳои пуштибонии худ аз Ғазза ва Фаластин ба душман ҳеҚ имтиёз надод ва ҳанӯз ҳам ба муҳосираи баҳрии режими сионистӣ идома дод.
Тофиқномаи оташбаси Умон байни Саноъо ва Вашингтон, як таҳаввули чашмгир дар масири даргирӣ буд ва туҳми ғурури Амрико дар минтақаро шикаст ва ин ҳамон чизест, ки интизор дорем дар масири даргирии амрикоию сионистӣ бо Эрон дар марҳилаи кунунӣ такрор шавад. Ин тофиқнома боздорандагии Амрикоро дар минтақа аз байн бурд ва муодилаҳои нав ва мушкилеро ба қувваҳои баҳрии Амрико дар минтақа таҳмил кард ва поёни наве ба давраи киштиҳои ҳавопаймобари амрикоӣ навишт. Ин мавзӯъте буд, ки маҷаллаи "Атлантик"-и Амрико низ ба он ишора кард ва бисёре аз кормандони қувваи баҳрии Амрико, сарбозону афсарон ва ҳатто худи Трамп, яманиҳоро шуҷоъ тавсиф карданд.
