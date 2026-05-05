Испониё: Масъалаи тангаҳои Ҳурмуз роҳҳали низомӣ надорад

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Хосе Мануэл Албарес, вазири умури хориҷаи Испониё, таъкид кард: «Ҳукумати Испониё ва Вотикон дар бораи дидгоҳ муштараки худ дар бораи ҳалли мушкилот дур аз ҷангандозӣ иттифоқи назар доранд. Ман бо Поп (Роҳиб)-и Вотикон дар бораи масъалаҳои марбут ба масеҳиён дар минтақа ва монеъшавии Исроил ба вуруди як коҳин ба Калисои Қиёмат суҳбат кардам».
Вай илова кард: Бозгашти тангаҳои Ҳурмуз ба шароити муқаррарӣ на аз роҳи ҷанг, балки музокира имконпазир аст. Испониё ҳамчунон бар мавқеи худ дар бораи беназирӣ дар ҳеҷ амали низомӣ дар бораи ҷанг алайҳи Эрон таъкид дорад.
Албарес баён кард: Мо аз бозгашт ба музокироти Покистон ҳимоят мекунем ва ин мавзӯъро ба вазири хориҷаи Эрон дар тӯли 2 рӯзи гузашта ёдовар шудам.
Вай гуфт: Агар ҳама нигоҳҳо ба сӯи тангаҳои Ҳурмуз дӯхта шудааст, ба он маънӣ нест, ки таҷовузҳои ғайриқонуниро алайҳи Лубнон фаромӯш мекунем.
Вазири хориҷаи Испониё таъкид кард, ки масъалаи тангаҳои Ҳурмуз роҳҳали низомӣ надорад ва ин кишвар вориди ҳеҷ амали низомӣ алайҳи Эрон намешавад.
