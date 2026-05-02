Ба гузориши хабарии «Абно», Доналд Трамп, президенти Амрико, дар суханроние дар Флорида бо ишора ба дуздии нефтҳамлҳои Эрон аз ҷониби Пентагон иқрор кард: Мо киштӣ ва бор ва нефтро мусодира кардем; ин тиҷоратест бисёр пурсуди. Мо мисли дуздони баҳрӣ ҳастем.
Артиши Амрико то кунун якчанд киштии тиҷоратӣ ва нефтҳамли Эрониро дуздидааст. Ҷумҳурии Исломӣ эълом кардааст, ки ин амалҳои Вашингтон беҷавоб намемонанд.
Пентагон таърихи дароз дар дуздии баҳрӣ дорад ва пештар низ якчанд нефтҳамли Венесуэларо дар обҳои байналмилалӣ рабуда буд.
Иқрори Трамп ба дуздии баҳрӣ ё ҳатто содир кардани ҷинояти ҷангӣ алайҳи як тамаддун далолат мекунад, ки дигар мақомоти амрикоӣ ҳатто дар сатҳи шиор ва лафз ба низоъҳои ахлоқӣ пойбанд нестанд.
Президенти террористии Амрико иқрор кард, ки ба киштиҳои тиҷоратии Эрон мисли дуздони баҳрӣ ҳамла мекунад ва онро тиҷорати пурсуди мешуморад.
