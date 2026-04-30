Як нафтанкави дигари зери санксияҳои Амрико аз танги Ҳормуз гузашт

Ба гузориши хабарнигори Абна ба нақли Танкер-Тракерз, муассисаи пайгирии нафтанкаҳо эълон кард, ки нафтанкаи эронии «Вигор», ки дар рӯйхати санксияҳои Иёлоти Муттаҳида қарор дорад, 25 апрел (5 урдибехешт) бо равшан кардани системаи муайянкунии мавқеи худ аз танги Ҳормуз гузашт ва ба обҳои қаламрави Эрон ворид шуд.
Баси ин гузориш, дар ҳоле ки мақомоти Амрико даъвои муҳосираи танги Ҳормузро доранд, нафтанкаи Вигор ҳоло дар ҳоли амалиёти боркунии нафти Эрон аст.
Шояд зикр кардан лозим аст, ки ин киштӣ то ҳол дар маҷмӯъ 47 миллион баррел нафти Эронро дар роҳҳои тиҷоратӣ интиқол ва иваз кардааст.
Пештар низ нафтанкаи калони Куба (Юри), ки бо парчами Куракао ба таври нави аз танги Ҳормуз гузашта буд, дар шарқи ҷазираи Ларк лангар андохтааст.
Ин нафтанка аз соли 2024 ба сабаби фиристодани борҳои нафти Эрон ба Чин, дар рӯйхати санксияҳои Амрико қарор дорад.
Амрико даъво мекунад, ки танги Ҳормузро муҳосира кардааст ва ба киштиҳои вобаста ба Эрон иҷозати гузаштан намедиҳад. Ин ҳол дар ҳолест, ки мувофиқи гузоришҳо, то ҳол чанд киштии эронӣ аз ин танг берун шудаанд ё аз роҳи ин оброҳ ба минтақа ворид шудаанд.
