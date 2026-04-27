Индепендент: Як шиксти таърихӣ ин дафъа барои Трамп дар танги ҳурмуз такрор мешавад

Ба гузориши хабаргузории абна, рӯзномаи «Индепендент» гузориш дод, ки Британияи Кабир дар давоми набарди Галлиполии ҷанги ҷаҳонии аввал фикр мекард, ки метавонад бо осонӣ аз танги Дарданелл гузашта ва Усмониро маҷбур ба супоридан кунад.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки минаҳои баҳрӣ, тӯпхонаи соҳилӣ ва табиати ҷуғрофии танг боиси шиксти флоти Британия шуданд.
Мувофиқи ин гузориш, танги ҳурмуз дар соли 2026 низ ҳамчун дамгири Галлипо барои Трамп амал мекунад, ба тавре ки технологияҳои муосир дар баробари мавқеи ҷуғрофӣ ва минаҳои хирадманд ноустувор ва нобаробар мемонанд.
Пештар низ «Ричард Ҳас», раиси собиқи Шӯрои робитаҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳида бо нашри паёме дар шабакаи иҷтимоии Х (Твиттер) навиштааст: Эрон исбот кардааст, ки хеле самараноктар ва устувортар аз он чизе аст, ки Трамп онро тасаввур мекард.
Раиси собиқи Шӯрои робитаҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳида дар ин бора илова кард: Тақрибан ҳамаи фарзияҳои ӯ (Трамп) нодуруст баромаданд.
«Ричард Ҳас» сипас илова кард: Истидлоли раисҷумҳур дар он ки ҷангҳои дигар солҳо давом кардаанд ва бинобар ин мо дар Эрон зери фишори вақт нестем, ин ҳақиқатро нодида мегирад, ки баста шудани танги ҳурмуз, иқтисоди Иёлоти Муттаҳида ва ҷаҳонро дар вазъияти беҳимоя қарор медиҳад.
