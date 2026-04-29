Дидбони ҳуқуқи башар: Шаҳрсозии режими сиёҳӣ дар Сурия ҷинояти ҷангӣ аст

Ҳеба Зайедин, таҳқиқотчии калони масъалаҳои Сурия дар ин ташкилот, бо ишора ба он ки кабинети сиёҳӣ дар 17 апрели имсол нақшае ба арзиши 334 миллион долларро дар Голон тасвиб кардааст, изҳор дошт, ки кабинети сиёҳӣ буҷети давлатиро барои содир кардани ҷиноятҳои ҷангӣ дар Сурия муқаррар кардааст ва ҳамзамон ба тезонидани шаҳрсозӣ дар соҳили ғарбӣ ва давом додани дастгирии аз шаҳрвандон нисбат ба паластиниён идома медиҳад.
Зайедин илова кард, ки интиқоли доимии сиёҳиён ба заминҳои Сурия стандартҳои байналмилалӣ вайрон мекунад ва оқибатҳои вазнин барои суриёнӣҳои аз ин минтақа кӯчонидашуда дорад.
Ин ташкилот аз Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои узви он, аз ҷумла Британияи Кабир ва дигар кишварҳо хоҳиш кард, ки шартномаҳои тиҷоратии худро бо режими сиёҳӣ ба муваққатан вомгузорӣ кунанд ва манъи тиҷорат ва тиҷорат бо шаҳрсозҳои ғайриқонунии сиёҳиро татбиқ намоянд, то он даме ки ин манъ Голон ва инчунин соҳили ғарбро дар бар гирад.
Дидбони ҳуқуқи башар инчунин даъват ба манъи интиқоли силоҳ ба заминҳои ишғолшуда кард ва таъкид намуд, ки прокурорҳои умумӣ дар кишварҳои дигар бояд таҳқиқоти ҷиноятиро дар асоси принсипи додгоҳ гузоштан нисбат ба мақомоти исроилӣ ва шахсоне, ки дар интиқоли шаҳрвандон ба заминҳои ишғолшуда даст доранд, оғоз кунанд.
