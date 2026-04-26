Мубоҳисаи Ироқчи бо Шоҳи Умон дар бораи тағйироти минтақавӣ

Мувофиқи гузориши хабаргузории Абна ба нақли Ал-Майдиён, хабаргузории Умон эълон кард, ки Шоҳи ин кишвар бо Сиддиқ Ироқчи, Вазири корҳои хориҷии Эрон дар Маскат дидор карда ва дар ҷараёни ниҳодиҳӣ ба назарҳои Теҳрон нисбат ба тағйироти минтақавӣ қарор гирифт.
Тибқи ин гузориш, Шоҳи Умон дар нишасти мазкур ба зарурати расидан ба роҳҳои сиёсии устувор бо мақсади коҳиши оқибатҳои бӯҳронҳо барои мардумони минтақа таъкид кард.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо низ аз дастгирии Умон аз кӯшишҳо барои сухангӯӣ ва таҳкими амалҳо дар роҳи амалӣ гардонидани субот қадрдонӣ кард.
Your Comment