Устоди донишгоҳи Ҷонс Ҳопкинс: Таъсир, иқтисоди Эронро нест намекунад

Мувофиқи хабаргузории Абна, яке аз устодони донишгоҳи Ҷонс Ҳопкинс эълон кард, ки маҳзири баҳрии ИМА бар бандарҳои Эрон боиси фурӯпошии иқтисоди Эрон намешавад, зеро ин амал аллакай аз ҷониби Доналд Трамп, раиси ҷумҳури ИМА, санҷида шудааст.
Ӯ дар пасте дар платформаи X навишт, ки содироти нафти Эрон дар нимсолаи дуюми соли 2019, ҳамзамон бо афзоиши фишор ба занҷирҳои таъминот, аз даст додани фурсатҳои корӣ ва рикуди иқтисодӣ дар натиҷаи бемории вирусӣ «Ковид» ба сифр расид, аммо иқтисоди Эрон тадриҷан бо баргашти содироти нафр беҳтар шуд.
Эсфандияр Батмангалич илова кард, ки истеҳсоли нафт имрӯз ба сатҳҳои пеш аз таъсирҳо баргаштааст, зеро маҳзир дар муддати кӯтоҳ ба андозае ки зарар расонида наметавонист, то вазни музокиротро ба фоиди Трамп вазнин кунад. Ӯ боварӣ дорад, ки вазъият «то андозае баробар» аст ва ин дақиқан ҳамон чизест, ки расидан ба мувофиқатро имконпазир месозад.
Ӯ илова кард, ки маҳзири иқтисодии Элон албатта боиси фурӯпошии иқтисоди он намешавад, балки нишондиҳандаҳои иқтисодӣ тадриҷан беҳтар мешаванд ва таъсири таъсирҳоро дар муддати кӯтоҳ маҳдуд мекунанд.
Рӯзномаи «Ню-Йорк Таймс»-и ИМА ба таври навбатӣ хабар дод, ки вазъияти охир нишон медиҳад, ки Теҳрон ҳанӯз ҳам идоракунии тандурусти Ормузро дар даст дорад, ки ба он имкон медиҳад фишорро ба иқтисоди ҷаҳонӣ афзояд.
