Чин: Сабаби баста шудани танги Хормуз амалиёти ғайриқонунии Вашингтон ва Тел-Авив аст

Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли хабаргузории алҷазира, намояндаи Чин дар Созмони Милали Муттаҳид дар суханронии худ равшан кард: Сабаби баста шудани танги Хормуз амалиёти низомии ғайриқонунии Вашингтон ва Тел-Авив аст.
Ин мақоми Пекин сипас илова кард: Роҳи ҳалли масъалаи танги Хормуз, расидан ба оташбаси умумӣ ва устувор дар ҳарчи зудтарин вақт аст. Ҳалли масъалаи танги Хормуз бояд дар баргирифтани оташбаси умумӣ ва доимӣ дар суръати максималӣ бошад.
«Антониу Гутерриш» котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид низ пештар бе маҳкум кардани таҳрики таншишҳои ИМА ва режими сиёҳӣ дар минтақа, ки ба беоҳангии танги Хормуз оварда расид, эълон кард: Вайроншавиҳо дар баҳрнавардӣ тавассути танги Хормуз ба бехатарии энергетикӣ ва таъмини тиҷорати ҷаҳонӣ таъсир гузоштааст. Беш аз 20 ҳазор баҳрнавард дар баҳр гум шудаанд. Ҳоло вақти худдорӣ, гуфтугӯ ва ҳалли сулҳҷӯёна мувофиқи санади Созмони Милали Муттаҳид аст.
